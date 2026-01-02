عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

السفير الإيراني في لبنان: الحملات الإعلامية ضدّ إيران 'أكاذيب خرقاء' ولن تثنيَها عن مسيرتِها

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠١:١٠ بتوقيت غرينتش
السفير الإيراني في لبنان: الحملات الإعلامية ضدّ إيران 'أكاذيب خرقاء' ولن تثنيَها عن مسيرتِها
أكد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أن الحملات الإعلامية ضدّ إيران "أكاذيب خرقاء" ولن تثنيَها عن مسيرتِها.

ووصف السفير الإيراني في لبنان، الحملة الإعلامية التي تُشن ضدّ الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة؛ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، بأنها "شرسةٌ" وتقوم على اتهاماتٍ جوفاءَ وأكاذيبَ خرقاءَ لا تنطلي على أحد.

وأكد أماني في تصريحٍ له على منصة "إكس" أن المزاعم التي تُروّج لتعرض إيران لأضرارٍ ليست سوى "أوهامٍ وأضغاثِ أحلامٍ" يروج لها الخصوم.

وأشار السفير الإيراني إلى اقتراب الذكرى السنوية السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، معتبرًا أن النظام الذي تمنى المتغطرسون سقوطه ظل صامدًا بينما "ماتوا هم بغيظهم".

وشدد على أن إيران دولةٌ قويةٌ ومستقرةٌ تمتلك شعبًا واعيًا وقيادةً حكيمةً، مؤكدًا أن تجربة العقود الماضية أثبتت عدم تأثر الدولة بالمؤامرات أو الضجيج الإعلامي، وأنها ستواصل مسيرتها دون أدنى خوفٍ أو تراجعٍ ميدانيٍّ.

آخرالاخبار

ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط

ايران...اعتقال عناصر شبكة مناهضة للامن بمحافظة مازندران

مسؤول سوري يؤكد ضرورة خروج قوات الاحتلال من أراضي سوريا

صنعاء: أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند هدف عسكري لقواتنا

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه