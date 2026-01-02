مادورو: مستعدون لاتفاق مع أمريكا لمكافحة التهريب والاستثمار النفطي في فنزويلا

وقال مادورو في مقابلة مع الصحفي إغناسيو رامونيتو، نقلت عبر قناته في تيليغرام: "حكومة الولايات المتحدة تعلم ذلك، فقد أخبرنا العديد من ممثليها أنه إذا أرادوا مناقشة اتفاق جاد لمكافحة المخدرات، فنحن جاهزون".

وأضاف مادورو أن فنزويلا مستعدة ايضا لاستقبال استثمارات أمريكية في قطاع النفط، مثل: شركة "شيفرون".

وأكد مادورو: "إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة للنفط الفنزويلي، فنحن مستعدون للاستثمارات الأمريكية مثل شيفرون، متى وأين وكيفما شاءوا. وإذا أرادوا اتفاقات شاملة للتنمية الاقتصادية، يمكنهم ايضا إبرامها".

ويواصل قطاع النفط الفنزويلي نشاطه مع شيفرون التي تملك ترخيصا أمريكيا للإنتاج والتصدير من فنزويلا.

وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.

كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.