بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

مادورو: مستعدون لاتفاق مع أمريكا لمكافحة التهريب والاستثمار النفطي في فنزويلا

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده مستعدة لمناقشة اتفاق شامل مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات، شريطة أن يكون الحوار جادا.

وقال مادورو في مقابلة مع الصحفي إغناسيو رامونيتو، نقلت عبر قناته في تيليغرام: "حكومة الولايات المتحدة تعلم ذلك، فقد أخبرنا العديد من ممثليها أنه إذا أرادوا مناقشة اتفاق جاد لمكافحة المخدرات، فنحن جاهزون".

وأضاف مادورو أن فنزويلا مستعدة ايضا لاستقبال استثمارات أمريكية في قطاع النفط، مثل: شركة "شيفرون".

وأكد مادورو: "إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة للنفط الفنزويلي، فنحن مستعدون للاستثمارات الأمريكية مثل شيفرون، متى وأين وكيفما شاءوا. وإذا أرادوا اتفاقات شاملة للتنمية الاقتصادية، يمكنهم ايضا إبرامها".

ويواصل قطاع النفط الفنزويلي نشاطه مع شيفرون التي تملك ترخيصا أمريكيا للإنتاج والتصدير من فنزويلا.

وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.

كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

