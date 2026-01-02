في حال بيعها لبلاده.. خبير تركي يحذر من قيود أمريكية مشددة على 'F-35'

وقال العقيد سيفا في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي": أنا أخاطب مؤيدي طائرات إف-35! لقد قلت لكم (سابقا): عندما تشترون هذه الطائرة، لن يكون لكم مفتاحها، ولن تتمكنوا من استخدامها حيث لا تريد الولايات المتحدة ذلك".

ووفقًا له فإن كلمات ترامب خلال لقائه مع رئيس وزراء كيان الحتلال بنيامين نتنياهو، تؤكد في رأيه هذه الأطروحة: في حالة التوريد، فإن الحديث يدور حول ألا تُستخدم طائرات F-35 ضد هذا الكيان المحتل لفلسطين.

وكان وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، قد صرح سابقًا أن "إسرائيل" واليونان يضغطان على الولايات المتحدة لرفض توريد طائرات F-35 لأنقرة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر بأن الولايات المتحدة قد تسمح لأنقرة بشراء طائرات إف-35 إذا قام أردوغان "بشيء ما" لأمريكا. وأعرب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا، توماس باراك، عن أمله في حل مسألة توريد الطائرات المقاتلة بحلول نهاية العام.

المصدر: نوفوستي