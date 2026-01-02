عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

في حال بيعها لبلاده.. خبير تركي يحذر من قيود أمريكية مشددة على 'F-35'

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش
في حال بيعها لبلاده.. خبير تركي يحذر من قيود أمريكية مشددة على 'F-35'
أكد العقيد المتقاعد التركي إحسان سيفا "في القوات الجوية التركية"، أن بلاده قد تواجه قيودا تشغيلية على طائرات إف-35 التي هي مصدر كل المشاكل، في حال وافقت واشنطن على بيعها لها، وأن مفاتيح التحكم الأساسية بها ستظل حكرا على الولايات المتحدة.

وقال العقيد سيفا في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي": أنا أخاطب مؤيدي طائرات إف-35! لقد قلت لكم (سابقا): عندما تشترون هذه الطائرة، لن يكون لكم مفتاحها، ولن تتمكنوا من استخدامها حيث لا تريد الولايات المتحدة ذلك".

ووفقًا له فإن كلمات ترامب خلال لقائه مع رئيس وزراء كيان الحتلال بنيامين نتنياهو، تؤكد في رأيه هذه الأطروحة: في حالة التوريد، فإن الحديث يدور حول ألا تُستخدم طائرات F-35 ضد هذا الكيان المحتل لفلسطين.

'البنتاغون' قلق اثر ارتفاع نسبة حوادث تحطم الطائرات العسكرية الى 55%

وكان وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، قد صرح سابقًا أن "إسرائيل" واليونان يضغطان على الولايات المتحدة لرفض توريد طائرات F-35 لأنقرة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر بأن الولايات المتحدة قد تسمح لأنقرة بشراء طائرات إف-35 إذا قام أردوغان "بشيء ما" لأمريكا. وأعرب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا، توماس باراك، عن أمله في حل مسألة توريد الطائرات المقاتلة بحلول نهاية العام.

المصدر: نوفوستي

البنتاغون: الصين ربما حمّلت نحو 100 صاروخ باليستي عابر للقارات

البنتاغون: وزير الجيش الأمريكي أجرى مشاورات جيدة مع وفد روسي في أبو ظبي

البنتاغون غاضب من دعوة سيناتور ديمقراطي الجيش للتمرد والعصيان

'البنتاغون' قلق اثر ارتفاع نسبة حوادث تحطم الطائرات العسكرية الى 55%

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

اللواء موسوي: واشنطن وتل أبيب تسعيان لإثارة الفوضى في إيران

ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير 'أسوأ من مادورو'!

دمشق: اجتماعات "الحكومة" و"قسد" بلا نتائج ملموسة

اجتماعات قسد ودمشق وآفاقها السياسية والعسكرية

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!