رئيس 'المجلس الانتقالي الجنوبي' يرفض التصريح لهبوط طائرة سعودية

وحسب (رويترز)، قال آل جابر "الذي يشغل حاليا منصب السفير السعودي لدى عدن"، قال على موقع التواصل "إكس" اليوم الجمعة، إن رئيس "المجلس الانتقالي" الانفصالي الجنوبي عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا سعوديا في عدن أمس الخميس.

وحسب (رويترز)، "يمثل إغلاق حركة الطيران في مطار عدن الدولي، أحدث مؤشر على الأزمة المتفاقمة بين السعودية والإمارات اللتين يعيد تنافسهما تشكيل الصورة في اليمن" المدمر بفعل التنافس والتدخلات الخارجية والعدوان عليه.

وقال آل جابر "سعت المملكة منذ عدة أسابيع وحتى يوم أمس لبذل كافة الجهود مع المجلس الانفصالي الجنوبي ‌لإنهاء التصعيد.. إلا أنها "واجهت رفضا وتعنتا مستمرا من (حليف الامارات) عيدروس الزبيدي".

ولم يرد المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن بعد على طلب من (رويترز) للتعليق على تصريحات آل جابر.

وقال آل جابر، إن الزبيدي "قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن"، وأضاف أن الوفد ‌السعودي كان يهدف لإيجاد حلول للأزمة في اليمن.

وفي بيان صدر ‌يوم الخميس ‌اتهمت ‌وزارة النقل التي يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي عليها، اتهمت السعودية بفرض حصار جوي قائلة إن الرياض تطلب من جميع الرحلات الجوية المرور عبر المملكة لإجراء فحوصات إضافية.

وتدعم الإمارات "المجلس الانتقالي" الجنوبي الانفصالي الذي استولى الشهر الماضي على مساحات واسعة من ‍جنوب اليمن من ما تسمى بـ"حكومة التحالف السعودي" الانفصالية، حيث ترى المملكة أن التحرك هذا يشكل تهديدا لها.