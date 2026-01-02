عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

شاهد.. تصاعد الصراع السعودي الإماراتي في اليمن

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش
يتصاعد الصراع السعودي الإماراتي في اليمن عبر مواجهة غير مباشرة بين المجلسين الرئاسي والانتقالي الجنوبي، انعكست على تقييد حركة الطيران في مطار عدن، والسيطرة العسكرية في الجنوب والشرق. وكشفت الرياض عن منع المجلس الانتقالي طائرة تقل وفدا رسميا سعوديا من الهبوط في عدن، فيما أطلق المجلس الرئاسي عملية عسكرية في حضرموت لتسلم المعسكرات والمواقع التي انسحبت منها الإمارات.

الصراع السعودي الاماراتي على أرض اليمن متواصل بعد خروجه إلى العلن وإجبار القوات الإماراتية على الانسحاب من جنوب وشرق البلاد.

المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من الرياض يقيد حركة الطيران من وإلى مطار عدن خاصة القادم من الإمارات بتوجيه سعودي والمجلس الانتقالي الجنوبي يرفض الامتثال للقرار ويرد بإغلاق حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل كامل وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين وداعميهما.

وفيما نفى مصدر في المجلس الرئاسي صدور أيّ توجيهات بإغلاق المطار مؤكدا اعتماد إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات بالتنسيق مع قيادة التحالف، حمل المجلس الانتقالي مسؤولية أي تبعات لإجراءات وصفها بغير المسؤولة ودعاه الى تجنب اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

