شاهد.. تصاعد الصراع السعودي الإماراتي في اليمن

الصراع السعودي الاماراتي على أرض اليمن متواصل بعد خروجه إلى العلن وإجبار القوات الإماراتية على الانسحاب من جنوب وشرق البلاد.

المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من الرياض يقيد حركة الطيران من وإلى مطار عدن خاصة القادم من الإمارات بتوجيه سعودي والمجلس الانتقالي الجنوبي يرفض الامتثال للقرار ويرد بإغلاق حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل كامل وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين وداعميهما.

وفيما نفى مصدر في المجلس الرئاسي صدور أيّ توجيهات بإغلاق المطار مؤكدا اعتماد إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات بالتنسيق مع قيادة التحالف، حمل المجلس الانتقالي مسؤولية أي تبعات لإجراءات وصفها بغير المسؤولة ودعاه الى تجنب اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..