عزالدين: المقاومة اثبتت انها قادرة على افشال اخطر المخططات

واكد عزالدين ان المقاومة استطاعت خلال نحو ثمانية عشر عامًا أن تُنهي الاحتلال عن معظم الأرض اللبنانية، وتُخرج العدو مهزومًا من دون أن يحقق أيًّا من أهدافه، مشددا على أن هذا الإنجاز لم يكن عسكريًا فقط، بل تأسّس على روحٍ عقائدية وإيمانية صنعت توازنًا حقيقيًا في ميزان القوى.

وأشار عزّ الدين إلى أن المعارك الأخيرة، رغم ما رافقها من آلام وتضحيات، كشفت مجددًا صلابة الميدان، حيث أثبت شباب المقاومة، أبناء البيئة الوطنية المؤمنة بخيارها، أنهم متجذّرون في مدرسة كربلاء وقيمها، وقادرون على إفشال أخطر المخططات، لافتًا إلى أن العدو زجّ بخمس فرق عسكرية لاحتلال خمس قرى، فعجز عن تحقيق ذلك.

وقال عزالدين ان الولايات المتحدة تحاول عبر السياسة والضغوط والمؤامرات تحقيق ما فشل فيه العدو ميدانيًا، مشيرًا إلى أن لبنان والمقاومة التزما بكل موجبات الاتفاقات، فيما لا يزال العدو متفلّتًا من أي التزام. ودعا الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق إلى إلزام العدو بوقف اعتداءاته، تمهيدًا لحوار وطني داخلي خالص حول الاستراتيجيات التي تضمن قوة لبنان وسيادته، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

كما طالب الحكومة بالتحرك الجدي للإفراج عن المواطنين اللبنانيين الذين اختطفهم العدو بعد وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ما جرى هو عملية خطف لا أسر، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.