هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

عزالدين: المقاومة اثبتت انها قادرة على افشال اخطر المخططات

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش
شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين على أن مسار المقاومة منذ نشأتها حتى اليوم شكّل تحوّلًا تاريخيًا في معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي.

واكد عزالدين ان المقاومة استطاعت خلال نحو ثمانية عشر عامًا أن تُنهي الاحتلال عن معظم الأرض اللبنانية، وتُخرج العدو مهزومًا من دون أن يحقق أيًّا من أهدافه، مشددا على أن هذا الإنجاز لم يكن عسكريًا فقط، بل تأسّس على روحٍ عقائدية وإيمانية صنعت توازنًا حقيقيًا في ميزان القوى.

وأشار عزّ الدين إلى أن المعارك الأخيرة، رغم ما رافقها من آلام وتضحيات، كشفت مجددًا صلابة الميدان، حيث أثبت شباب المقاومة، أبناء البيئة الوطنية المؤمنة بخيارها، أنهم متجذّرون في مدرسة كربلاء وقيمها، وقادرون على إفشال أخطر المخططات، لافتًا إلى أن العدو زجّ بخمس فرق عسكرية لاحتلال خمس قرى، فعجز عن تحقيق ذلك.

وقال عزالدين ان الولايات المتحدة تحاول عبر السياسة والضغوط والمؤامرات تحقيق ما فشل فيه العدو ميدانيًا، مشيرًا إلى أن لبنان والمقاومة التزما بكل موجبات الاتفاقات، فيما لا يزال العدو متفلّتًا من أي التزام. ودعا الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق إلى إلزام العدو بوقف اعتداءاته، تمهيدًا لحوار وطني داخلي خالص حول الاستراتيجيات التي تضمن قوة لبنان وسيادته، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

السفير الإيراني في لبنان: الحملات الإعلامية ضدّ إيران 'أكاذيب خرقاء' ولن تثنيَها عن مسيرتِها

كما طالب الحكومة بالتحرك الجدي للإفراج عن المواطنين اللبنانيين الذين اختطفهم العدو بعد وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ما جرى هو عملية خطف لا أسر، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية

سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

رسالة عاجلة من إيران إلى الأمم المتحدة على خلفية التصريحات التدخلية الأخيرة لترامب

قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

