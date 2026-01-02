عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

ردا على تخرصات الرئيس الاميركي..

لاريجاني: اتضحت خلفية الاحداث من خلال موقف الإسرائيليين وترامب

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
١٠:١٥ بتوقيت غرينتش
لاريجاني: اتضحت خلفية الاحداث من خلال موقف الإسرائيليين وترامب
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، رداً على تخرصات الرئيس الاميركي قائلا، "يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة، وعليهم أن يكونوا حذرين على جنودهم".

وقال لاريجاني، ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومحاولته استغلال الاضطرابات الداخلية المحدودة في البلاد : على "ترامب" ان يعلم بأن التدخل في شؤوننا الداخلية سيؤدي الى هدم المصالح الامريكية.

وأضاف عبر تدوينة نشرت عنه اليوم الجمعة : يجب الفصل بين التجّار المحتجّين والعناصر الخريبية، وعلى ترامب أن يدرك بأن تدخّل الولايات المتحدة في شؤوننا الداخلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وهدم المصالح الامريكية.

واوضح: في ظل المواقف المعلنة من جانب المسؤولين الصهاينة و"ترامب"، فقد اتّضح ما هو خلف كواليس الأحداث.

اقرأ وتابع وشاهد المزيد:

بالفيديو.. بين واشنطن وأوروبا.. إيران تعيد تشكيل معادلة التفاوض النووي

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني : على الشعب الأمريكي أن يدرك بأن "ترامب" هو من بدأ بنهج المغامرة، وعليهم أن يكونوا حذرين على جنودهم.

ياتي ذلك بعد تخرصات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التدخلية الوقحة، قوله : إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ايران وروسيا تؤكدان على تسريع إنجاز ممر الشمال–الجنوب الاستراتيجي

ايران وروسيا تؤكدان على تسريع إنجاز ممر الشمال–الجنوب الاستراتيجي

لاريجاني وفيدان يُؤكدان على التنسيق لإدارة الأزمات الإقليمية

لاريجاني وفيدان يُؤكدان على التنسيق لإدارة الأزمات الإقليمية

لاريجاني: استخدام الطاقة النووية في ايران يُتابع بجدية

لاريجاني: استخدام الطاقة النووية في ايران يُتابع بجدية

بين واشنطن وأوروبا.. إيران تعيد تشكيل معادلة التفاوض النووي

بين واشنطن وأوروبا.. إيران تعيد تشكيل معادلة التفاوض النووي

0% ...

آخرالاخبار

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

اللواء موسوي: واشنطن وتل أبيب تسعيان لإثارة الفوضى في إيران

ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير 'أسوأ من مادورو'!

ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

الأكثر مشاهدة

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!