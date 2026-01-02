شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد

وكتب شمخاني اليوم الجمعة في تدوينة عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي: الشعب الايراني يعرف جيدا "تجربة الإنقاذ الأمريكية من العراق وأفعانستان وصولا إلى غزة".

واضاف ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع الوطني: كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما، ستُقطع قبل أن تصل، من خلال رد يبعث على الندم.

وختم شمخاني تدوينته بالقول: ان الامن الوطني الايراني خط احمر، وليس موضوعا للتغريدات المتهورة.

جاء ذلك في ظل التصريحات التدخلية للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومحاولته استغلال الاضطرابات الداخلية المحدودة في البلاد، قوله : إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم.