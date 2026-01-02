عاجل:
شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش
شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد
رد ممثل قائد الثورة الاسلامية في مجلس الدفاع الايراني علي شمخاني على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشان التدخل في شؤون إيران الداخلية.

وكتب شمخاني اليوم الجمعة في تدوينة عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي: الشعب الايراني يعرف جيدا "تجربة الإنقاذ الأمريكية من العراق وأفعانستان وصولا إلى غزة".

واضاف ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع الوطني: كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما، ستُقطع قبل أن تصل، من خلال رد يبعث على الندم.

وختم شمخاني تدوينته بالقول: ان الامن الوطني الايراني خط احمر، وليس موضوعا للتغريدات المتهورة.

جاء ذلك في ظل التصريحات التدخلية للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومحاولته استغلال الاضطرابات الداخلية المحدودة في البلاد، قوله : إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم.

لاريجاني: اتضحت خلفية الاحداث من خلال موقف الإسرائيليين وترامب

