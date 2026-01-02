خارجية إيران: تهديد أميركا بمهاجمة إيران انتهاك لمبادئ القانون الدولي

وقالت الخارجية الإيرانية: إن تصريحات ترامب انتهاك لمبادئ القانون الدولي.

وصرحت الخارجية الإيرانية أن الإيرانيين لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في حوارهم في ما بينهم لحل مشكلاتهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فد هدد بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على من أسماهم بالمحتجين وقتلتهم، في إشارة إلى أعمال شغب في بعض المدن إيرانية، في حين قالت وكالة أنباء فارس إن 5 أشخاص قتلوا بمناطق عدة من إيران.

وفي أول رد فعل على تهديدات ترامب، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن على الرئيس الأميركي إدراك أن التدخل في قضية إيرانية داخلية سيربك المنطقة ويقوّض مصالح واشنطن.

من جانبه، حذّر مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، من أن أي تدخل أميركي في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هو "خط أحمر وسيقابل برد".

وكتب شمخاني على منصة "إكس": "أمن إيران القومي خط أحمر، وليس موضوعاً لتغريدات متهورة"، مضيفا أن "الشعب الإيراني يعرف جيدا تجربة "الانقاذ" الأميركية.. أي يد تدخلية تمس أمن إيران بأعذار واهية وقبل أن تتمكن من الوصول ستلقى رد فعل يبعث على الندم وستقطع".