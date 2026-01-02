عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

خارجية إيران: تهديد أميركا بمهاجمة إيران انتهاك لمبادئ القانون الدولي

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
خارجية إيران: تهديد أميركا بمهاجمة إيران انتهاك لمبادئ القانون الدولي
ردت الخارجية الإيرانية على التهديد الأمريكي بمهاجمة إيران بذريعة الحرص على الإيرانيين.

وقالت الخارجية الإيرانية: إن تصريحات ترامب انتهاك لمبادئ القانون الدولي.

وصرحت الخارجية الإيرانية أن الإيرانيين لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في حوارهم في ما بينهم لحل مشكلاتهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فد هدد بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على من أسماهم بالمحتجين وقتلتهم، في إشارة إلى أعمال شغب في بعض المدن إيرانية، في حين قالت وكالة أنباء فارس إن 5 أشخاص قتلوا بمناطق عدة من إيران.

وفي أول رد فعل على تهديدات ترامب، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن على الرئيس الأميركي إدراك أن التدخل في قضية إيرانية داخلية سيربك المنطقة ويقوّض مصالح واشنطن.

من جانبه، حذّر مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، من أن أي تدخل أميركي في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هو "خط أحمر وسيقابل برد".

وكتب شمخاني على منصة "إكس": "أمن إيران القومي خط أحمر، وليس موضوعاً لتغريدات متهورة"، مضيفا أن "الشعب الإيراني يعرف جيدا تجربة "الانقاذ" الأميركية.. أي يد تدخلية تمس أمن إيران بأعذار واهية وقبل أن تتمكن من الوصول ستلقى رد فعل يبعث على الندم وستقطع".

شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد

لاريجاني: اتضحت خلفية الاحداث من خلال موقف الإسرائيليين وترامب

