بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

العين الإسرائيلية..

تصعيد إسرائيلي إعلامي ضد إيران عقب لقاء نتنياهو وترامب!

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠١:١٥ بتوقيت غرينتش
يسلط برنامج"العين الإسرائيلية"الضوء على الاعتداءات على الضفة الغربية المحتلة، وإمكانية استئناف المفاوضات بين الحكومتين، وما بعد انتهاء المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وتداعيات الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، والهجرة المعاكسة من الكيان الإسرائيلي، كانت من الموضوعات التي ركز عليها المعلقون في الإعلام العبري.

وتطرق البرنامج إلى ما يراه الصهاينة في أن إيران هي الخطر الأهم الذي يجب أن يركز عليه الكيان الإسرائيلي في الوقت الراهن، مما يستدعي بالتالي التنسيق المستمر مع الجانب الأمريكي، وهو ما يحدث حالياً، وذلك بحسب تقدير أحد المحللين الإسرائيليين.

كما ألقى البرنامج الضوء على حملة التهويل الإعلامي الإسرائيلية-الأمريكية ضد إيران باعتبارها حرب دعاية ونفسية أكثر من كونها تمهيداً لعدوان فعلي، كما يبرز أن قوة إيران وتعمّق الأزمات الداخلية في الكيان الإسرائيلي تشكلان عائقاً حقيقياً أمام أي مواجهة عسكرية مباشرة.


شاهد أيضا.. "صوماليلاند" تنفي عقد إتفاق مع كيان الاحتلال لبناء قواعد عسكرية

واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" الكاتب والإعلامي الفلسطيني أ. حمزة البشتاوي الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

منظمة 'اطباء بلا حدود' تنفي أي صلة لموظفيها بالمقاومة

حماس تدين سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي: تهويد خطير في الخليل

تقرير حقوقي: ارتفاع غير مسبوق في عدد الشهداء الأسرى الفلسطينيين

