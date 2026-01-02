تصعيد إسرائيلي إعلامي ضد إيران عقب لقاء نتنياهو وترامب!

وتطرق البرنامج إلى ما يراه الصهاينة في أن إيران هي الخطر الأهم الذي يجب أن يركز عليه الكيان الإسرائيلي في الوقت الراهن، مما يستدعي بالتالي التنسيق المستمر مع الجانب الأمريكي، وهو ما يحدث حالياً، وذلك بحسب تقدير أحد المحللين الإسرائيليين.



كما ألقى البرنامج الضوء على حملة التهويل الإعلامي الإسرائيلية-الأمريكية ضد إيران باعتبارها حرب دعاية ونفسية أكثر من كونها تمهيداً لعدوان فعلي، كما يبرز أن قوة إيران وتعمّق الأزمات الداخلية في الكيان الإسرائيلي تشكلان عائقاً حقيقياً أمام أي مواجهة عسكرية مباشرة.





شاهد أيضا.. "صوماليلاند" تنفي عقد إتفاق مع كيان الاحتلال لبناء قواعد عسكرية



واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" الكاتب والإعلامي الفلسطيني أ. حمزة البشتاوي الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...