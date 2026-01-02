عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يرد على تصريحات ترامب التدخلية

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش
رد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني على تصريحات ترامب للتدخل في اعمال الشغب داخل ايران.

وقال: على الرئيس الأمريكي غير المحترم أن يعلم أنه بهذا الاعتراف الرسمي، ستكون جميع المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة بأكملها هدفًا مشروعًا لنا ردًا على أي مغامرة محتملة.

وأضاف: لقد رُفعت صرخة الشيطان لأن محاولات عملاء المخابرات الميدانيين المسلحين لتحويل الاحتجاجات المشروعة في الأسواق والنقابات إلى معارك شوارع عنيفة ومسلحة، في ظل الوعي التاريخي للأمة الإيرانية، باءت بالفشل.

وتابع قاليباف: لقد خيبت الأمة الإيرانية آمال أعداءٍ أكبر منهم عبر التاريخ؛ ولن نساوي صفوف المتظاهرين بالمرتزقة الأجانب، وسنحتضن أبناءنا الأعزاء.

وشدد: كما يجب على الرئيس الأمريكي غير المحترم أن يعلم أنه بهذا الاعتراف الرسمي، ستكون جميع المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة بأكملها هدفًا مشروعًا لنا ردًا على أي مغامرة محتملة. اعلموا أن الإيرانيين متحدون وعازمون على التصدي للعدو الأجنبي.

