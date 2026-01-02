رئيس مجلس الشورى الاسلامي يرد على تصريحات ترامب التدخلية

وقال: على الرئيس الأمريكي غير المحترم أن يعلم أنه بهذا الاعتراف الرسمي، ستكون جميع المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة بأكملها هدفًا مشروعًا لنا ردًا على أي مغامرة محتملة.

وأضاف: لقد رُفعت صرخة الشيطان لأن محاولات عملاء المخابرات الميدانيين المسلحين لتحويل الاحتجاجات المشروعة في الأسواق والنقابات إلى معارك شوارع عنيفة ومسلحة، في ظل الوعي التاريخي للأمة الإيرانية، باءت بالفشل.

وتابع قاليباف: لقد خيبت الأمة الإيرانية آمال أعداءٍ أكبر منهم عبر التاريخ؛ ولن نساوي صفوف المتظاهرين بالمرتزقة الأجانب، وسنحتضن أبناءنا الأعزاء.

