عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

نقطة تواصل..

في عام 2026.. هل العالم على موعد مع الإنفراج أم الإنفجار؟!

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش
عام 2025، عامٌ لا يُنسى كأنه عاصفة اجتمعت فيها كل الفصول. عامٌ تقلبت فيه الأرض تحت أقدام الشعوب، واحترق فيه العالم من حرائق الغابات إلى ألسنة الحرب.

نزوحٌ جماعي من غزة إلى السودان، واغتيالاتٌ قلبت المعادلات، واحتجاجاتٌ عابرة للقارات، وامتدت يد السياسة التي تعبث بما تبقى من استقرار هش في هذه المنطقة.

في مشاهد لم تعد تشبه سيناريوهات الخيال، بل تفوقتها رعباً وواقعية.


شاهد أيضا.. مواقع التواصل تتفاعل مع تداعيات هجوم سيدني

عام 2025 نفسه رُشح كأحد أكثر الأعوام اضطراباً في الذاكرة الحديثة، فما الذي سيحمله عام 2026؟

طرح هذا السؤال النشطاء في المنصات الرقمية: هل العالم على موعد مع الانفراج أم الانفجار؟ هكذا كانت تفاعلات النشطاء عبر منصة إكس وتيك توك تحديداً والمنصات الأخرى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال ينشر لواء متطرفا من 'الحريديم' جنوبي سوريا

جيش الاحتلال ينشر لواء متطرفا من 'الحريديم' جنوبي سوريا

منظمة 'اطباء بلا حدود' تنفي أي صلة لموظفيها بالمقاومة

منظمة 'اطباء بلا حدود' تنفي أي صلة لموظفيها بالمقاومة

حماس تدين سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي: تهويد خطير في الخليل

حماس تدين سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي: تهويد خطير في الخليل

0% ...

آخرالاخبار

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701