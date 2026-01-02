في عام 2026.. هل العالم على موعد مع الإنفراج أم الإنفجار؟!

نزوحٌ جماعي من غزة إلى السودان، واغتيالاتٌ قلبت المعادلات، واحتجاجاتٌ عابرة للقارات، وامتدت يد السياسة التي تعبث بما تبقى من استقرار هش في هذه المنطقة.

في مشاهد لم تعد تشبه سيناريوهات الخيال، بل تفوقتها رعباً وواقعية.





شاهد أيضا.. مواقع التواصل تتفاعل مع تداعيات هجوم سيدني





عام 2025 نفسه رُشح كأحد أكثر الأعوام اضطراباً في الذاكرة الحديثة، فما الذي سيحمله عام 2026؟

طرح هذا السؤال النشطاء في المنصات الرقمية: هل العالم على موعد مع الانفراج أم الانفجار؟ هكذا كانت تفاعلات النشطاء عبر منصة إكس وتيك توك تحديداً والمنصات الأخرى.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...