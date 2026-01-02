عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بانوراما..

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
يناقش بانوراما في ملفه توسعت التوترات السعودية الإماراتية في جنوب اليمن حيث أعلنت الرياض انتشار قواتها البحرية في البحر العربي لمراقبة وتفتيش السفن المتجهة إلى جنوب اليمن ومحاربة ما أسمتها عمليات التهريب.

كما أعلن ما يسمى التحالف السعودي تنفيذ عملية عسكرية في حضرموت وقال إن قواته سيطرت على عدد من المعسكرات وبثت صورا لتحرك مئات الآليات العسكرية لقوات ما يسمى بدرع الوطن كما شنت الطائرات الحربية السعودية غارات عنيفة على مواقع للانتقالي بحضرموت.

إلى ذلك وصف الانتقالي المدعوم إماراتيا القصف السعودي بأنه عدوان غير مبرر، وفي تصعيد جديد أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي دخول الجنوب مرحلة انتقالية مدتها سنتان تمهيدا لاستعادة وإعلان الدولة وانفصالها عن الشمال حسب تعبيره. هذا بينما واصل الإعلام الإماراتي هجومه على الرياض متهما إياها بدعم ما أسماه الإرهاب في جنوب اليمن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

جنوب اليمن على حافة الإنفجار.. مواجهة سعودية-إماراتية مفتوحة!

البحرية السعودية تنتشر في بحر العرب

اليمن.. عدوان سعودي يستهدف مدنيين في المناطق الحدودية

شاهد.. تصاعد الصراع السعودي الإماراتي في اليمن

صنعاء: أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند هدف عسكري لقواتنا

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية