اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

كما أعلن ما يسمى التحالف السعودي تنفيذ عملية عسكرية في حضرموت وقال إن قواته سيطرت على عدد من المعسكرات وبثت صورا لتحرك مئات الآليات العسكرية لقوات ما يسمى بدرع الوطن كما شنت الطائرات الحربية السعودية غارات عنيفة على مواقع للانتقالي بحضرموت.



إلى ذلك وصف الانتقالي المدعوم إماراتيا القصف السعودي بأنه عدوان غير مبرر، وفي تصعيد جديد أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي دخول الجنوب مرحلة انتقالية مدتها سنتان تمهيدا لاستعادة وإعلان الدولة وانفصالها عن الشمال حسب تعبيره. هذا بينما واصل الإعلام الإماراتي هجومه على الرياض متهما إياها بدعم ما أسماه الإرهاب في جنوب اليمن.

