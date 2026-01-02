عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بالفيديو..

جنوب اليمن على حافة الإنفجار.. مواجهة سعودية-إماراتية مفتوحة!

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش
الأزمة في جنوب اليمن دخلت مرحلة بالغة الخطورة، مع تحول الخلاف السعودي الإماراتي إلى صراع مفتوح بعد انهيار ما كان يعرف بتحالف الحرب على اليمن، وانتقال أطرافه إلى مواجهة مباشرة على الأرض.

السعودية اعلنت عبر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، اكتمال انتشار القوات البحرية الملكية في بحر العرب، لتنفيذ ما اسمته مواجهة التهريب في خطوة تعكس تصعيدا استراتيجيا غير مسبوق.

وتؤكد مصادر ميدانية أن الانتشار البحري السعودي يهدف بشكل أساسي إلى منع الإمارات من إيصال أي دعم عسكري للفصائل التابعة لها في جنوب اليمن، إضافة إلى فرض طوق بحري على القوات الإماراتية المتواجدة في جزيرتي ميون وسقطرى، لما لهما من أهمية عسكرية وجيوسياسية بالغة.

وعلى الأرض ايضا أعلنت القوات الموالية للسعودية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في محافظة حضرموت، بالتزامن مع تحرك مئات الآليات التابعة لقوات ما يسمى “درع الوطن” باتجاه المحافظة، وسط اعتراف هذه القوات بتعرضها لكمائن من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي تصعيد أخطر، شنت الطائرات الحربية السعودية غارات عنيفة استهدفت مواقع للانتقالي، في تأكيد عملي على انتقال الصراع من إدارة الخلاف إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة.



شاهد أيضا.. البحرية السعودية تنتشر في بحر العرب

السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر حمل المجلس الانتقالي مسؤولية تفجير الوضع، ولوح بتوسيع العمليات العسكرية، في رسالة واضحة بأن الرياض تتعامل مع رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي وجماعته كخصوم لا شركاء حسب قولهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

آخرالاخبار

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم