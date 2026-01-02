جنوب اليمن على حافة الإنفجار.. مواجهة سعودية-إماراتية مفتوحة!

السعودية اعلنت عبر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، اكتمال انتشار القوات البحرية الملكية في بحر العرب، لتنفيذ ما اسمته مواجهة التهريب في خطوة تعكس تصعيدا استراتيجيا غير مسبوق.

وتؤكد مصادر ميدانية أن الانتشار البحري السعودي يهدف بشكل أساسي إلى منع الإمارات من إيصال أي دعم عسكري للفصائل التابعة لها في جنوب اليمن، إضافة إلى فرض طوق بحري على القوات الإماراتية المتواجدة في جزيرتي ميون وسقطرى، لما لهما من أهمية عسكرية وجيوسياسية بالغة.

وعلى الأرض ايضا أعلنت القوات الموالية للسعودية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في محافظة حضرموت، بالتزامن مع تحرك مئات الآليات التابعة لقوات ما يسمى “درع الوطن” باتجاه المحافظة، وسط اعتراف هذه القوات بتعرضها لكمائن من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي تصعيد أخطر، شنت الطائرات الحربية السعودية غارات عنيفة استهدفت مواقع للانتقالي، في تأكيد عملي على انتقال الصراع من إدارة الخلاف إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة.







السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر حمل المجلس الانتقالي مسؤولية تفجير الوضع، ولوح بتوسيع العمليات العسكرية، في رسالة واضحة بأن الرياض تتعامل مع رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي وجماعته كخصوم لا شركاء حسب قولهم.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...