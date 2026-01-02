عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش
وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض
أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد طيار عزيز نصير زادة" على، أن "القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قابلة للتفاوض"؛ مبينا أنه "لا يوجد في ايران أي شخص يؤمن بإدخال الملف الصاروخي ضمن إطار المفاوضات".

وأدلى "العميد طيار نصير زادة"، ادلى بهذا التصريح خلال زيارة قام بها اليوم الجمعة لمنزل القائد العام الشهيد لحرس الثورة الاسلامية "الفريق حسين سلامي"، حيث التقى وتحدث مع أسرة هذا الشهيد البطل.

ونوه وزير الدفاع بالدور البارز الذي أداه الشهيد سلامي في تأسيس وتطوير القوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية؛ قائلا: إن الشهيد سلامي، إلى جانب عدد من القادة، هم من المؤسسين الأوائل لهذه القوة، وأسهموا بدور حاسم في مجال تعزيز الاقتدار الصاروخي وتطوير التقنيات الحديثة من اجل تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.

وأوضح، أن "الشهيد سلامي كان من الأساتذة البارزين وأصحاب الرأي في جامعات الحرس الثوري"؛ مضيفا أن "الشهيد كان يتمتع بإلمام عميق حول القضايا الراهنة والتهديدات المستجدة، وأن هذه المعرفة انعكست عمليا في تطوير وتجهيز القوة الجو- فضائية وفق أحدث المعارف العلمية".

وتابع "العميد طيار نصير زادة" أن، "الشهيد سلامي واصل هذا النهج بقوة سواء خلال فترة توليه منصب نائب القائد العام للحرس الثوري أو بعد تسلمه قيادة الحرس الثوري، وكان له دور مؤثر في إرساء معادلات الردع في الحرس الثوري والقوات المسلحة، وهو ردع تجلت آثاره بوضوح خلال الحرب الـ 12 يوما الأخيرة وأجبر العدو على طلب وقف إطلاق النار".

وفيما اكد بان "القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قابلة للتفاوض"، لفت وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الى أن "هذه القدرات لا يمكن القضاء عليها لا بالقنابل، ولا بالمفاوضات، ولا باغتيال غادر للعلماء والقادة، لأنها باتت معرفة راسخة في عقول أبناء إيران ومتجذرة في الجامعات وبين الشباب".

كما أشار إلى، أن "هذه القدرات لا يمكن تفكيكها حتى عبر القرارات والضغوط السياسية"؛ مؤكدا بأن "إصدار قرارات من قبل دول ذات تاريخ لا يتجاوز 250 عاما، لن يكون له أي تأثير على القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم "العميد طيار نصير زادة" تصريحاته بالإشارة إلى الارتقاء المتواصل في القدرات الدفاعية للبلاد؛ قائلا : إن قدرات إيران اليوم تفوق بكثير عن ما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة، وأن أي تهديد يطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه برد حاسم وقوي من قبل القوات المسلحة، من دون أي اعتبارات أو تردد".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شمخاني يتوعّد بقطع أيّ يد تقترب من إيران 

شمخاني يتوعّد بقطع أيّ يد تقترب من إيران 

خارجية إيران: تهديد أميركا بمهاجمة إيران انتهاك لمبادئ القانون الدولي

خارجية إيران: تهديد أميركا بمهاجمة إيران انتهاك لمبادئ القانون الدولي

0% ...

آخرالاخبار

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701