ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير
أصدر "المجلس الانتقالي الجنوبي" مساء اليوم الجمعة "إعلاناً سياسياً يتضمن مرحلة انتقالية لمدة سنتين، يعقبها إجراء استفتاء لتقرير المصير، وذلك على خلفية التصعيد العسكري غير المسبوق الذي تشهده محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وجاء الإعلان في ظل تبادل الاتهامات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوى حضرمية محلية، بالتوازي مع غارات جوية سعودية، ما يثير مخاوف من انزلاق المحافظة، التي تعد من أهم المناطق النفطية والاستراتيجية في البلاد، إلى مواجهة مفتوحة تهدّد استقرارها وتنعكس على المشهد اليمني برمته.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان ألقاه رئيسه عيدروس الزُبيدي إنه يبارك "الإنجازات والمكتسبات التي حققها أبناء شعبنا الجنوبي في استلام مسؤولية تأمين وإدارة مناطقهم وإنهاء التهديدات الأمنية والتهريب والإرهاب وحالة الفوضى، ووقف الاستنزاف لمواردهم، لما تمثله من خطوة مسؤولة نحو تحقيق تطلعات هذا الشعب في استعادة وإعلان دولته التي ستكون درعاً حصيناً وحليفاً صادقاً لمحيطها وجوارها".

وأعلن عن "دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان"، داعياً "المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب"، وأوضح أن ذلك يأتي "انطلاقاً من رغبة وإرادة شعبنا الجنوبي في استعادة وإعلان دولته، واستنادا للتفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية والبيانات والمواقف الصادرة عن نخب وقيادات الدولة والحكومة والسلطات المحلية في محافظات الجنوب، واستشعاراً لحجم المخاطر التي تحيط بالشراكة السياسية القائمة عموماً، وبالجنوب على وجه الخصوص، وتجنباً لمزيد من الصراعات والانقسامات".

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي "كل مؤسسات وهيئات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية لممارسة عملها وأداء مهامها في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات وانتظام صرف المرتبات عبر تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة"، وذلك خلال المرحلة الانتقالية التي وضعها.

وقال في بيانه إنه "ينطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويُجنّب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة"، مشدداً على أن "الإعلان يحقق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، ويوفّر للشمال شريكاً مستقراً ومسؤولاً خلال المرحلة الانتقالية، ويقدّم للإقليم والمجتمع الدولي مساراً سياسياً وقانونياً واضحاً يمكن دعمه والبناء عليه".

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

اللواء موسوي: واشنطن وتل أبيب تسعيان لإثارة الفوضى في إيران

ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير 'أسوأ من مادورو'!

ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!