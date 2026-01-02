عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش
قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب
صرح القائد العام لقوى الأمن الداخلي العميد احمدرضا رادان: حرصًا على حماية خصوصية الشعب وكرامته وأمنه، ستعمل الشرطة الإيرانية على دحر مظاهر الفوضى والتفكك التي قد ينشرها أعداء الوطن، وذلك من خلال التزامها بالنزاهة التنظيمية، والسلوك القويم، والعمليات العسكرية النزيهة.

وفي بيان بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي (عليه السلام)، قال العميد أحمد رضا رادان، القائد العام لقوى الامن الداخلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رئوف بالعباد

الثالث عشر من رجب، ذكرى مولد أسد الله الغالب الجليل، وعلي بن أبي طالب (عليه السلام)، والاحتفال بيوم الأب.

بمناسبة حلول شهر رجب المبارك وأعياده، أتقدم بأحر التهاني إلى جميع آباء ورجال هذا الوطن، ولا سيما زملائي الكرام في قيادة أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى ميلاد امير المؤمنين علي (عليه السلام)، رمز الشجاعة والتضحية والإخلاص. أدعو الله أن يوفقهم في جميع مراحل حياتهم تحت قيادة القائد الأعلى الحكيمة.

إن قدوة زملائي الكرام هي الامام علي (عليه السلام)، الذي رغم سلطته المطلقة، اختار الكرم والرحمة أسلوباً للقيادة.

وبعقلية قائمة على الأمن القومي الذكي القائم على الشبكات والمعلومات الأساسية، تعمل الشرطة الإيرانية، حرصاً منها على حماية خصوصية وكرامة وأمن الشعب، على إحباط مخططات الفوضى والتفكك التي قد ينشرها أعداء الوطن، وذلك من خلال التزامها بالنزاهة المؤسسية، والسلوك القويم، والعمليات النزيهة.

بصفتهم خط الدفاع الأول والحلقة الأولى في بناء أمن مستدام ومتوازن ومتعدد المستويات، يدافع رجال الشرطة ببسالة عن الوطن بدماء زملائهم الطاهرة في وجه أطماع المعتدين الأجانب والمرتزقة والمجرمين المحليين.

يتكون هيكل الشرطة وعمودها الفقري من موظفين نزيهين يعتبرون ثقة المجتمع رأس مالهم الحقيقي.

إن يقظة الشرطة الإيرانية، وتكاتفها، وفهمها الاستراتيجي لمواجهة الإعلام المضلل والانتشار المستمر للأكاذيب من قبل منصات معادية، بهدف خلق صورة مشوهة للفوضى برواية بيضاء زائفة يثق بها أبناء الوطن، لهي دلالة وقيمة.

من جهة أخرى، أفتخر بصمود زملائي في مختلف القطاعات، الذين يمثلون، بشجاعة لا تلين، درع الأمن لإيران الحبيبة من الحدود إلى قلب المدن. من ناحية أخرى، أنا فخور بالسجل الحافل لرفاقي في الفهم الاستثنائي، والعمل الميداني الناجح، والصبر المخلص، والالتزام المسؤول، والإدارة الهادفة لذكائهم العاطفي، على الرغم من وجود مشاكل معيشية واقتصادية، والدفاع بشرف وبلا شك، فإن المكافأة الحقيقية لنضال أحبائي الصبور ستسجل وتدوّن أمام الله عز وجل وفي سجل التاريخ المجيد لهذه المنطقة الحدودية وفي عقول وقلوب الإيرانيين.

وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

شمخاني يتوعّد بقطع أيّ يد تقترب من إيران 

شمخاني يتوعّد بقطع أيّ يد تقترب من إيران 

آخرالاخبار

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

اللواء موسوي: واشنطن وتل أبيب تسعيان لإثارة الفوضى في إيران

ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير 'أسوأ من مادورو'!

ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!