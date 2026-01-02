عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش
تعرّضت قوات «اليونيفيل»، اليوم، لإطلاق نار مرتين في كفرشوبا، محذرةً من أن هذه «الحوادث تقع بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة».

وقالت البعثة، في بيان، إن الجنود أفادوا «عن تعرّضهم في وقت سابق من اليوم لإطلاق خمسة عشر طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين متراً، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا».

وبعد أقل من عشرين دقيقة، تعرضت دورية ثانية في المنطقة نفسها «لإطلاق نحو مئة طلقة من رشاشات على مسافة خمسين متراً تقريباً»، ولم تُسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات، وفقاً للبيان.

وقد رجّح الجنود أن «إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين»، في حين أرسلت البعثة طلباً «لوقف الرمي بالنار» عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

كما لفت البيان إلى أن «اليونيفيل» أبلغت «جيش العدو الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق».

وأشار إلى أن «مثل هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة»، محذراُ من أن «الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».

وكررت البعثة دعوة جيش الاحتلال «لوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه».

السفير الإيراني في لبنان: الحملات الإعلامية ضدّ إيران 'أكاذيب خرقاء' ولن تثنيَها عن مسيرتِها

السفير الإيراني في لبنان: الحملات الإعلامية ضدّ إيران 'أكاذيب خرقاء' ولن تثنيَها عن مسيرتِها

لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

