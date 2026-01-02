"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

وقالت البعثة، في بيان، إن الجنود أفادوا «عن تعرّضهم في وقت سابق من اليوم لإطلاق خمسة عشر طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين متراً، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا».

وبعد أقل من عشرين دقيقة، تعرضت دورية ثانية في المنطقة نفسها «لإطلاق نحو مئة طلقة من رشاشات على مسافة خمسين متراً تقريباً»، ولم تُسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات، وفقاً للبيان.

وقد رجّح الجنود أن «إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين»، في حين أرسلت البعثة طلباً «لوقف الرمي بالنار» عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

كما لفت البيان إلى أن «اليونيفيل» أبلغت «جيش العدو الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق».

وأشار إلى أن «مثل هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة»، محذراُ من أن «الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».

وكررت البعثة دعوة جيش الاحتلال «لوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه».