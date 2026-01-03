عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش
عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية
اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي التدخلية، إن الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما فعل في الماضي.

وكتب عراقجي على منصة "اكس" يوم الجمعة ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المتضررين في إيران من التقلبات المؤقتة في سعر الصرف قد احتجوا سلميًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا حقهم.

وأضاف: إلى جانب ذلك، شهدنا أيضًا حالات من أعمال الشغب العنيفة، بما في ذلك هجمات على مراكز الشرطة وإلقاء زجاجات حارقة على ضباط الشرطة. الرئيس ترامب، الذي نشر مؤخرًا الحرس الوطني داخل حدود الولايات المتحدة، يعلم أكثر من أي شخص آخر أن الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات العامة لن يتم التسامح معها.

وأكد قائلاً: "لهذا السبب، فإن رسالة الرئيس ترامب اليوم، والتي يُرجح أنها متأثرة بمن يخشون الدبلوماسية أو يعتقدون خطأً أنها غير ضرورية، تُعدّ غير مسؤولة وخطيرة للغاية".

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي، مشدداً على أن الشعب الإيراني العظيم يرفض، كما في السابق، أي تدخل في شؤونه الداخلية رفضاً قاطعاً، قائلاً: "كذلك، فإن قواتنا المسلحة المقتدرة في حالة تأهب، وتعرف تماماً أين تستهدف في حال انتهاك السيادة الإيرانية".

