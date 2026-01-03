عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

وكتب عراقجي على منصة "اكس" يوم الجمعة ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المتضررين في إيران من التقلبات المؤقتة في سعر الصرف قد احتجوا سلميًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا حقهم.

وأضاف: إلى جانب ذلك، شهدنا أيضًا حالات من أعمال الشغب العنيفة، بما في ذلك هجمات على مراكز الشرطة وإلقاء زجاجات حارقة على ضباط الشرطة. الرئيس ترامب، الذي نشر مؤخرًا الحرس الوطني داخل حدود الولايات المتحدة، يعلم أكثر من أي شخص آخر أن الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات العامة لن يتم التسامح معها.

وأكد قائلاً: "لهذا السبب، فإن رسالة الرئيس ترامب اليوم، والتي يُرجح أنها متأثرة بمن يخشون الدبلوماسية أو يعتقدون خطأً أنها غير ضرورية، تُعدّ غير مسؤولة وخطيرة للغاية".

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي، مشدداً على أن الشعب الإيراني العظيم يرفض، كما في السابق، أي تدخل في شؤونه الداخلية رفضاً قاطعاً، قائلاً: "كذلك، فإن قواتنا المسلحة المقتدرة في حالة تأهب، وتعرف تماماً أين تستهدف في حال انتهاك السيادة الإيرانية".