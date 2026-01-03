عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
١٠:٥١ بتوقيت غرينتش
الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين في الشؤون الداخلية لإيران، معتبرة أن مواقف ترامب "غير المسؤولة، وتمثل استمراراً للنهج الأميركي المتغطرس وغير القانوني تجاه الشعب الإيراني".

وقالت الخارجية إن "ادعاء واشنطن الاهتمام بالشعب الإيراني العظيم هو ادعاء منافق يهدف إلى تضليل الرأي العام".

ودعت الخارجية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتهما في مواجهة ما وصفته بالأحادية الأميركية.

وأكدت الخارجية أن الإيرانيين "قادرون عبر الحوار والتفاعل فيما بينهم، على حل مشاكلهم الداخلية، ولن يسمحوا بأي تدخل شرير من الخارج".

واعتبرت الخارجية أن "التصريحات الأميركية ضد إيران تأتي في إطار سياسة تصعيد التوتر التي ينتهجها الكيان الصهيوني".

وحذرت الخارجية من أن "رد إيران على أي اعتداء سيكون سريعاً وحاسماً وشاملاً"، محمّلة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تبعات مواقف الرئيس الأميركي، التي قالت إنها قد تغرق المنطقة في مزيد من الأزمات وعدم الاستقرار.

وكان ترامب قد هدّد في وقتٍ سابق من اليوم، بالتدخل في "احتجاجات" إيران، متذرّعاً بما سمّاه "إنقاذ المحتجين في إيران".

وأثار تصريح ترامب موجة من الردود من جانب المسؤولين الإيرانيين، كما شهدت محافظتا فارس وهمدان في إيران، اليوم الجمعة، مسیرات حاشدة مطالبة بالتحرك الحازم للأجهزة الأمنية الإيرانية ضد كل من يهدد الأمن العام، ورافضة التدخل الأميركي في البلاد.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

0% ...

آخرالاخبار

مسؤول سوري يؤكد ضرورة خروج قوات كيان الاحتلال من أراضي سوريا

صنعاء: أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند هدف عسكري لقواتنا

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب