الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

وقالت الخارجية إن "ادعاء واشنطن الاهتمام بالشعب الإيراني العظيم هو ادعاء منافق يهدف إلى تضليل الرأي العام".

ودعت الخارجية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتهما في مواجهة ما وصفته بالأحادية الأميركية.

وأكدت الخارجية أن الإيرانيين "قادرون عبر الحوار والتفاعل فيما بينهم، على حل مشاكلهم الداخلية، ولن يسمحوا بأي تدخل شرير من الخارج".

واعتبرت الخارجية أن "التصريحات الأميركية ضد إيران تأتي في إطار سياسة تصعيد التوتر التي ينتهجها الكيان الصهيوني".

وحذرت الخارجية من أن "رد إيران على أي اعتداء سيكون سريعاً وحاسماً وشاملاً"، محمّلة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تبعات مواقف الرئيس الأميركي، التي قالت إنها قد تغرق المنطقة في مزيد من الأزمات وعدم الاستقرار.

وكان ترامب قد هدّد في وقتٍ سابق من اليوم، بالتدخل في "احتجاجات" إيران، متذرّعاً بما سمّاه "إنقاذ المحتجين في إيران".

وأثار تصريح ترامب موجة من الردود من جانب المسؤولين الإيرانيين، كما شهدت محافظتا فارس وهمدان في إيران، اليوم الجمعة، مسیرات حاشدة مطالبة بالتحرك الحازم للأجهزة الأمنية الإيرانية ضد كل من يهدد الأمن العام، ورافضة التدخل الأميركي في البلاد.