هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
١١:٤٨ بتوقيت غرينتش
قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران
كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في معرض رده على تصريحات ترامب غير المنطقية بشأن التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية: "ستكون المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة هدفًا مشروعًا لنا في حال حدوث أي تدخل محتمل".

وكتب دونالد ترامب على موقع "الحقيقة" للتواصل الاجتماعي: "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم بعنف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أتم الاستعداد للتحرك...".

وفي هذا الصدد، رد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على تصريحات الرئيس الأمريكي غير المنطقية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي اكس (تويتر سابقا): "لقد اطلقت صرخة الشيطان لأن محاولة العملاء الميدانيين المسلحين لاجهزة التجسس الاجنبية تحويل الاحتجاجات المشروعة في الأسواق والنقابات إلى معارك شوارع عنيفة ومسلحة، في ظل الوعي التاريخي للشعب الإيراني، باءت بالفشل".

وتابع: لقد خيب الشعب الإيراني آمال أعداءٍ أكثر خبرةً من هؤلاء عبر التاريخ؛ ولن نساوي أبدًا بين المتظاهرين وبين المرتزقة الأجانب، وسنحتضن ابناءنا الأعزاء.

واضاف قاليباف: على الرئيس الأمريكي غير المحترم أن يعلم أنه بهذا الاعتراف الرسمي، ستكون جميع المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة بأكملها هدفًا مشروعًا لنا ردًا على أي مغامرة محتملة؛ فالإيرانيون دائمًا متحدون وعازمون على التصدي للعدو المعتدي.

يأتي ذلك في حين أنه قبل نحو سبعة أشهر، استشهد ما يقرب من 1200 من أبناء الشعب الايراني في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي وقع فجرًا وأدى إلى حرب الأيام الاثني عشر المفروضة؛ وكان من بين هؤلاء الشهداء عدد كبير من النساء والأطفال الأبرياء. وبالطبع، فإن دعم أمريكا للشعب الإيراني - بطريقتها الخاصة - لا ينتهي عند هذا الحد، بل له تاريخ يمتد لأكثر من نصف قرن؛ انقلاب عام 1953 واسقاط رئيس الوزراء آنذاك محمد مصدق؛ ومقتل ركاب الطائرة الإيرانية الأبرياء بنيران مباشرة من سفينة حربية أمريكية عام 1988؛ العقوبات الظالمة التي لم تتسبب فقط في مشاكل جمة للاقتصاد الإيراني، بل أدت أيضاً إلى فقدان العديد من أحبائنا الذين كانوا يعانون من أمراض معينة، وذلك بسبب ندرة الأدوية؛ و...

