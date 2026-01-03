قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران

وكتب دونالد ترامب على موقع "الحقيقة" للتواصل الاجتماعي: "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم بعنف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أتم الاستعداد للتحرك...".

وفي هذا الصدد، رد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على تصريحات الرئيس الأمريكي غير المنطقية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي اكس (تويتر سابقا): "لقد اطلقت صرخة الشيطان لأن محاولة العملاء الميدانيين المسلحين لاجهزة التجسس الاجنبية تحويل الاحتجاجات المشروعة في الأسواق والنقابات إلى معارك شوارع عنيفة ومسلحة، في ظل الوعي التاريخي للشعب الإيراني، باءت بالفشل".

وتابع: لقد خيب الشعب الإيراني آمال أعداءٍ أكثر خبرةً من هؤلاء عبر التاريخ؛ ولن نساوي أبدًا بين المتظاهرين وبين المرتزقة الأجانب، وسنحتضن ابناءنا الأعزاء.

واضاف قاليباف: على الرئيس الأمريكي غير المحترم أن يعلم أنه بهذا الاعتراف الرسمي، ستكون جميع المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة بأكملها هدفًا مشروعًا لنا ردًا على أي مغامرة محتملة؛ فالإيرانيون دائمًا متحدون وعازمون على التصدي للعدو المعتدي.

يأتي ذلك في حين أنه قبل نحو سبعة أشهر، استشهد ما يقرب من 1200 من أبناء الشعب الايراني في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي وقع فجرًا وأدى إلى حرب الأيام الاثني عشر المفروضة؛ وكان من بين هؤلاء الشهداء عدد كبير من النساء والأطفال الأبرياء. وبالطبع، فإن دعم أمريكا للشعب الإيراني - بطريقتها الخاصة - لا ينتهي عند هذا الحد، بل له تاريخ يمتد لأكثر من نصف قرن؛ انقلاب عام 1953 واسقاط رئيس الوزراء آنذاك محمد مصدق؛ ومقتل ركاب الطائرة الإيرانية الأبرياء بنيران مباشرة من سفينة حربية أمريكية عام 1988؛ العقوبات الظالمة التي لم تتسبب فقط في مشاكل جمة للاقتصاد الإيراني، بل أدت أيضاً إلى فقدان العديد من أحبائنا الذين كانوا يعانون من أمراض معينة، وذلك بسبب ندرة الأدوية؛ و...