تقارير إعلامية أمريكية: الشرطة تلقي القبض على مشبته به، ولم يكن فانس في المنزل لحظة وقوع الهجوم
تقارير إعلامية أميركية تفيد بوقوع إطلاق نار على منزل نائب الرئيس الأميركي "جي دي فانس" بولاية أوهايو
مصدر سوري: استئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض
مصدر سوري: وفد سوري برئاسة وزير خارجية الجولاني يعقد جولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة أميركية
وزير الخارجية الإسباني: نسعى إلى قيادة الاتحاد الأوروبي نحو معارضة أشد لإجراءات إدارة ترامب في فنزويلا
وزير الخارجية الإسباني: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا مخالف بشكل واضح للقانون الدولي وسابقة خطيرة
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات في محيط المستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة
"الغارديان" البريطانية: لم يقتصر انقلاب ترامب في فنزويلا على خرق القواعد الدولية بل أظهر عدم وجود قواعد أصلاً
الإعلام العبري: الشرطة والشاباك اعتقلا إسرائيلياً آخر التقط صوراً بالقرب من منزل بينيت لصالح الإيرانيين
الحكومة الألمانية: على الولايات المتحدة أن تشرح للعالم القواعد التي تستند إليها إجراءاتها في فنزويلا

سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش
سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان
أكد سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي أن الولايات المتحدة تعطل السلام والاستقرار في مضيق تايوان من خلال خططها لبيع دفعة كبيرة من الأسلحة الحديثة لتايوان.

وقال السفير تشانغ في مقابلة مع وكالة "تاس": "أعلن الجانب الأمريكي علنا عن خطط لبيع دفعة كبيرة من الأسلحة الحديثة لتايوان، مما ينتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة الصينية الأمريكية، ويسبب أضرارا جسيمة لسيادة الصين وأمنها وسلامتها الإقليمية، ويقوض بشكل كبير السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ويرسل إشارة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية التي تدعو إلى 'استقلال تايوان'".

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن "بكين تعترض بشدة وتستنكر هذه الإجراءات"، لافتا إلى أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة للجانب الأمريكي.

جاءت تصريحات السفير الصيني بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتهم فيها الدول الغربية بـ"عدم الممانعة في الاستفادة" من أموال وتكنولوجيا تايوان.

وقال لافروف: "الأسلحة الأمريكية باهظة الثمن تباع لتايبي بأسعار السوق"، معتبرا أن مطلب نقل إنتاج أشباه الموصلات إلى أراضي الولايات المتحدة يمكن اعتباره أيضا "إكراها لإعادة توزيع الدخل، وهو شكل من أشكال الاستيلاء على الأعمال."

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان إدارة ترامب في ديسمبر 2025 عن أكبر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، تضمنت أنظمة صواريخ متطورة وطائرات مسيرة. وقد أدت تلك الصفقة إلى ردود فعل غاضبة من بكين، التي فرضت عقوبات انتقامية ووصفت التحرك بأنه "يحول تايوان إلى برميل بارود".

