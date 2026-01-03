فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن استخدام لغة القوة يبتعد عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات خطراً على السلم الدولي وتُصعّب بناء حلول قائمة على الاحترام المتبادل بين الدول.

وأشارت كراكاس إلى قلقها من محاولات زعزعة استقرار إيران عبر استخدام المنصات الرقمية لتشجيع الصراع الداخلي، معتبرةً أن ذلك يندرج ضمن ما يُعرف بحرب الجيل الخامس.

كما لفتت الخارجية الفنزويلية إلى تفاقم هذه الحالة نتيجة تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تهدف إلى الخنق الاقتصادي وتشكل، بحسب بيانها، استراتيجية ضغط خارجي تنتهك سيادة وسلامة إيران.

وأكدت الحكومة البوليفارية، وفاءً لنهجها الداعي إلى السلام، أن الحوار السيادي والدبلوماسية، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية، يشكلان الطريق الوحيد نحو الاستقرار الدائم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تفضيل مساحات التفاهم، واحترام حق إيران غير القابل للتصرف في حل شؤونها الداخلية ضمن إطار شرعيتها واستقلاليتها.