تقارير إعلامية أمريكية: الشرطة تلقي القبض على مشبته به، ولم يكن فانس في المنزل لحظة وقوع الهجوم
تقارير إعلامية أميركية تفيد بوقوع إطلاق نار على منزل نائب الرئيس الأميركي "جي دي فانس" بولاية أوهايو
مصدر سوري: استئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض
مصدر سوري: وفد سوري برئاسة وزير خارجية الجولاني يعقد جولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة أميركية
وزير الخارجية الإسباني: نسعى إلى قيادة الاتحاد الأوروبي نحو معارضة أشد لإجراءات إدارة ترامب في فنزويلا
وزير الخارجية الإسباني: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا مخالف بشكل واضح للقانون الدولي وسابقة خطيرة
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات في محيط المستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة
"الغارديان" البريطانية: لم يقتصر انقلاب ترامب في فنزويلا على خرق القواعد الدولية بل أظهر عدم وجود قواعد أصلاً
الإعلام العبري: الشرطة والشاباك اعتقلا إسرائيلياً آخر التقط صوراً بالقرب من منزل بينيت لصالح الإيرانيين
الحكومة الألمانية: على الولايات المتحدة أن تشرح للعالم القواعد التي تستند إليها إجراءاتها في فنزويلا

فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش
فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية
أعلنت الخارجية الفنزويلية تضامنها الثابت مع الشعب والحكومة في إيران، معربةً عن قلقها العميق إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية ضد طهران، والتي وصفتها بأنها تصعيدية وتشكل خطراً على السلم الدولي والاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن استخدام لغة القوة يبتعد عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات خطراً على السلم الدولي وتُصعّب بناء حلول قائمة على الاحترام المتبادل بين الدول.

وأشارت كراكاس إلى قلقها من محاولات زعزعة استقرار إيران عبر استخدام المنصات الرقمية لتشجيع الصراع الداخلي، معتبرةً أن ذلك يندرج ضمن ما يُعرف بحرب الجيل الخامس.

كما لفتت الخارجية الفنزويلية إلى تفاقم هذه الحالة نتيجة تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تهدف إلى الخنق الاقتصادي وتشكل، بحسب بيانها، استراتيجية ضغط خارجي تنتهك سيادة وسلامة إيران.

وأكدت الحكومة البوليفارية، وفاءً لنهجها الداعي إلى السلام، أن الحوار السيادي والدبلوماسية، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية، يشكلان الطريق الوحيد نحو الاستقرار الدائم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تفضيل مساحات التفاهم، واحترام حق إيران غير القابل للتصرف في حل شؤونها الداخلية ضمن إطار شرعيتها واستقلاليتها.

تصعيد أمريكي ضد فنزويلا يرفع أسعار النفط مجدداً 

روسيا: الحصار الأميركي على فنزويلا أعمال قرصنة ولصوصية

فنزويلا تصف استهداف مقر إقامة بوتين بـ'العمل الإرهابي'

مادورو يدعو حكومات وشعوب 194 دولة إلى وقف العدوان الأمريكي

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!