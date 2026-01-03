العزلة الدولية تطارد الاحتلال: دول كبرى تقاطع مؤتمرًا إسرائيليًا بسبب غزة

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر مطلعة أن ما تسمى بـ "وزارة التعليم الإسرائيلية" أنفقت ملايين الشواكل للتحضير للمؤتمر، لكنها فشلت في استقطاب حضور دولي واسع، في ظل المناخ السياسي والدبلوماسي المتأزم.

ووجّهت الدعوات منذ آب/أغسطس الماضي لوزراء تعليم ومسؤولين كبار، إلا أن معظمهم امتنع عن الحضور بسبب العدوان على غزة.

وبحسب المصادر، اقتصر التجاوب على عدد محدود من الدول، فيما غابت الدول المؤثرة، ما دفع أحد المسؤولين الإسرائيليين للتساؤل عن جدوى تنظيم مؤتمر دولي في هذه الظروف.

ورغم تخصيص ميزانية تقارب 7 ملايين شيكل ومشاركة متحدثين من شركات كبرى، يبدو المؤتمر مهددًا بالفشل، في ظل العزلة الدولية المتزايدة التي يواجهها كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربه على غزة.