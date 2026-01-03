عاجل:
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين
وزير الخارجية الفنزويلي: ردا على العدوان الإجرامي للولايات المتحدة ضد أمتنا طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن
⭕️ قائد الثورة الاسلامية : لن نتراجع أمام العدو، وبالاعتماد على الله تعالى، وبمساندة الشعب، سنُجثي العدو على ركبتيه
وزير الدفاع الفنزويلي: أعلنا التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة والكل سيعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا
إيران: وزارة الخارجية: العدوان العسكري على فنزويلا يشكل خرقاً واضحاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية
إيران: وزارة الخارجية: ندين بأشد العبارات الهجوم الأميركي على فنزويلا وما يشكّله من انتهاك صارخ لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ندين بأشد العبارات العدوان الإمبريالي الأميركي الغاشم الذي تتعرض له فنزويلا
الولايات المتحدة الأميركية:ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا بما في ذلك منشآت عسكرية

العزلة الدولية تطارد الاحتلال: دول كبرى تقاطع مؤتمرًا إسرائيليًا بسبب غزة

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش
العزلة الدولية تطارد الاحتلال: دول كبرى تقاطع مؤتمرًا إسرائيليًا بسبب غزة
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن غالبية الدول ترفض المشاركة في مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، يعتزم الاحتلال الإسرائيلي عقده في شباط/فبراير المقبل في القدس المحتلة، احتجاجًا على حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر مطلعة أن ما تسمى بـ "وزارة التعليم الإسرائيلية" أنفقت ملايين الشواكل للتحضير للمؤتمر، لكنها فشلت في استقطاب حضور دولي واسع، في ظل المناخ السياسي والدبلوماسي المتأزم.

ووجّهت الدعوات منذ آب/أغسطس الماضي لوزراء تعليم ومسؤولين كبار، إلا أن معظمهم امتنع عن الحضور بسبب العدوان على غزة.

وبحسب المصادر، اقتصر التجاوب على عدد محدود من الدول، فيما غابت الدول المؤثرة، ما دفع أحد المسؤولين الإسرائيليين للتساؤل عن جدوى تنظيم مؤتمر دولي في هذه الظروف.

ورغم تخصيص ميزانية تقارب 7 ملايين شيكل ومشاركة متحدثين من شركات كبرى، يبدو المؤتمر مهددًا بالفشل، في ظل العزلة الدولية المتزايدة التي يواجهها كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربه على غزة.

