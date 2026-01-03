عاجل:
غضب دولي وتحذير أممي: قرارات "إسرائيل" تنذر بانهيار العمل الإنساني بغزة

غضب دولي وتحذير أممي: قرارات
حذرت 53 منظمة دولية غير حكومية، الجمعة، من "عواقب إنسانية خطيرة" بسبب إجراءات كيان الاحتلال الإاسرائيلي لإلغاء تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت المنظمات ومنها العفو الدولية وأطباء بلا حدود وأوكسفام، أن الإجراءات الإسرائيلية "ستعيق بشكل خطير العمل الإنساني وتهدد بوقف عمليات الإغاثة" في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات إنسانية حادة، رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت المنظمات ومنها العفو الدولية وأطباء بلا حدود وأوكسفام، أن الإجراءات الإسرائيلية "ستعيق بشكل خطير العمل الإنساني وتهدد بوقف عمليات الإغاثة" في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات إنسانية حادة، رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان مشترك، إن 37 منظمة دولية تلقت في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إخطارا رسميا بانتهاء تسجيلها في 31 من الشهر نفسه، ما يفعّل مهلة مدتها 60 يوماً تُلزم بعدها بوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

كما حذرت من أن وقف عملها سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية، ووقف توزيع الغذاء، وانهيار سلاسل الإمداد الخاصة بالمأوى، وقطع الرعاية المنقذة للحياة، وسيؤثر سلبا على الضفة الغربية جراء استمرار الاقتحامات العسكرية وعنف المستوطنين.

وأكد البيان أن المنظمات الدولية غير الحكومية تشكّل ركيزة أساسية في الاستجابة الإنسانية، إذ تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتقديم مساعدات منقذة للحياة على نطاق واسع.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وحكومات مانحة شددت مرارا على أن دور هذه المنظمات "لا غنى عنه" في إغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال بالغة، إذ تعيش أسرة من كل أربع أسر في غزة على وجبة واحدة يوميا، بينما تسببت العواصف الشتوية في نزوح عشرات الآلاف، ما جعل 1.3 مليون فلسطيني بحاجة ماسة إلى مأوى.

وذكر أن المنظمات الدولية غير الحكومية تقدم أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، وتدير أو تدعم نحو 60 بالمئة من المستشفيات الميدانية، وتنفذ قرابة ثلاثة أرباع أنشطة المأوى، إضافة إلى توفير العلاج الكامل للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم.

وشدد البيان على أن القضية ليست تقنية أو إدارية، بل "خيار سياسي متعمد ستكون له عواقب إنسانية خطيرة"، مؤكدا أن الوصول الإنساني التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، وليس مسألة اختيارية أو سياسية.

وتأتي تحذيرات المنظمات الدولية عقب شروع الحكومة الإسرائيلية في إجراءات لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، من بينها "أطباء بلا حدود"، بزعم عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية.

غوتيريش يدعو "إسرائيل" إلى إلغاء حظر منظمات الإغاثة الدولية

من جانبه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة إسرائيل على إلغاء قرارها بوقف تراخيص عمل العشرات من منظمات الإغاثة الدولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش حذر من أن هذه الخطورة ستسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.

