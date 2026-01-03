أردوغان يطلق لقب "فرعون العصر" على نتنياهو ويؤكد دعم تركيا للفلسطينيين

وأشار أردوغان إلى أن مشاهد التضامن الشعبي مع فلسطين في مطلع عام 2026، ولا سيما على جسر غلاطة، تعكس أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، مؤكداً أن معاناة أطفال غزة في الخيام وسط البرد والأمطار ستبقى حاضرة في الضمير الإنساني، وأن دعاء المظلومين سيلاحق المسؤولين عن تلك المعاناة.

كما شدد الرئيس التركي على استمرار بلاده في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن موقف تركيا الداعم للفلسطينيين ثابت ولن يتغير. وعلى الصعيد الدولي، أشار أردوغان إلى أن أنقرة تكثف جهودها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، معلناً عزمه إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبحث تطورات الصراع وملف فلسطين، إلى جانب مشاركة وزير الخارجية التركي في مؤتمر "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا في باريس.

ويأتي هذا الهجوم الإعلامي في سياق سلسلة تصريحات سابقة أطلق خلالها أردوغان على نتنياهو ألقاباً مثل "هتلر العصر" و"مصاص الدماء" و"الملعون" و"جزار غزة"، في انتقادات حادة لسياسته تجاه الفلسطينيين.