"الغارديان" البريطانية: لم يقتصر انقلاب ترامب في فنزويلا على خرق القواعد الدولية بل أظهر عدم وجود قواعد أصلاً
الإعلام العبري: الشرطة والشاباك اعتقلا إسرائيلياً آخر التقط صوراً بالقرب من منزل بينيت لصالح الإيرانيين
الحكومة الألمانية: على الولايات المتحدة أن تشرح للعالم القواعد التي تستند إليها إجراءاتها في فنزويلا
ماكرون: فرنسا "لا تدعم ولا توافق" على "الأسلوب" الذي استخدمته امريكا للقبض على مادورو
السلطات الإحتلال أبلغت المحكمة العليا بضرورة استمرار حظر وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة
مصادر لبنانية: طيران الاحتلال المُسيّر يستهدف سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان
الجبهة الشعبية: اختطاف مادورو وزوجته إعلان صريح عن سيادة شريعة الغاب على القانون الدولي
اليونيسف: 638 ألفا من أطفال قطاع غزة فقدوا مقاعدهم الدراسية بسبب الحرب
متحدث باسم اليونيسف: 98 % من مدارس قطاع غزة تعرضت للتدمير بسبب العدوان
الإعلام العبري:65 ألف غزي من أصل 120 ألفًا ممن غادروا القطاع يريدون العودة

أردوغان يطلق لقب "فرعون العصر" على نتنياهو ويؤكد دعم تركيا للفلسطينيين

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش
أردوغان يطلق لقب
واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه على رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه لن يفلت من عواقب ما يجري في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، وجدد دعم أنقرة المستمر للقضية الفلسطينية. وأطلق أردوغان على نتنياهو لقب "فرعون العصر" خلال تصريحاته للصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) بإسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن مشاهد التضامن الشعبي مع فلسطين في مطلع عام 2026، ولا سيما على جسر غلاطة، تعكس أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، مؤكداً أن معاناة أطفال غزة في الخيام وسط البرد والأمطار ستبقى حاضرة في الضمير الإنساني، وأن دعاء المظلومين سيلاحق المسؤولين عن تلك المعاناة.

كما شدد الرئيس التركي على استمرار بلاده في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن موقف تركيا الداعم للفلسطينيين ثابت ولن يتغير. وعلى الصعيد الدولي، أشار أردوغان إلى أن أنقرة تكثف جهودها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، معلناً عزمه إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبحث تطورات الصراع وملف فلسطين، إلى جانب مشاركة وزير الخارجية التركي في مؤتمر "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا في باريس.

ويأتي هذا الهجوم الإعلامي في سياق سلسلة تصريحات سابقة أطلق خلالها أردوغان على نتنياهو ألقاباً مثل "هتلر العصر" و"مصاص الدماء" و"الملعون" و"جزار غزة"، في انتقادات حادة لسياسته تجاه الفلسطينيين.

العزلة الدولية تطارد الاحتلال: دول كبرى تقاطع مؤتمرًا إسرائيليًا بسبب غزة

غزة تحت نيران التصعيد وإنذار أممي من انهيار إنساني شامل

الاحتلال يخطر بسحب تصاريح 37 مؤسسة دولية بارزة في غزة + فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يرسم حدودًا أمنية جديدة داخل غزة

