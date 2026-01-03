عاجل:
"الغارديان" البريطانية: لم يقتصر انقلاب ترامب في فنزويلا على خرق القواعد الدولية بل أظهر عدم وجود قواعد أصلاً
الإعلام العبري: الشرطة والشاباك اعتقلا إسرائيلياً آخر التقط صوراً بالقرب من منزل بينيت لصالح الإيرانيين
الحكومة الألمانية: على الولايات المتحدة أن تشرح للعالم القواعد التي تستند إليها إجراءاتها في فنزويلا
ماكرون: فرنسا "لا تدعم ولا توافق" على "الأسلوب" الذي استخدمته امريكا للقبض على مادورو
السلطات الإحتلال أبلغت المحكمة العليا بضرورة استمرار حظر وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة
مصادر لبنانية: طيران الاحتلال المُسيّر يستهدف سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان
الجبهة الشعبية: اختطاف مادورو وزوجته إعلان صريح عن سيادة شريعة الغاب على القانون الدولي
اليونيسف: 638 ألفا من أطفال قطاع غزة فقدوا مقاعدهم الدراسية بسبب الحرب
متحدث باسم اليونيسف: 98 % من مدارس قطاع غزة تعرضت للتدمير بسبب العدوان
الإعلام العبري:65 ألف غزي من أصل 120 ألفًا ممن غادروا القطاع يريدون العودة

إيران تدين العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش
إيران تدين العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وخرقًا فاضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا يشكّل خرقًا واضحًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق التي تحظر استخدام القوة، ويُعدّ مصداقًا كاملًا لـ«عمل عدواني» يتوجب على الأمم المتحدة وجميع الدول الحريصة على سيادة القانون والسلم والأمن الدوليين إدانته بشكل صريح وفوري.

وشدد البيان على أن العدوان العسكري الأمريكي ضد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأن تداعياته لن تقتصر على فنزويلا فحسب، بل ستمسّ مجمل النظام الدولي، ما يعرض النظام القائم على ميثاق الأمم المتحدة لمزيد من التآكل والتقويض.

وفي ختام البيان، ذكّرت وزارة الخارجية الإيرانية بالحق الأصيل لفنزويلا في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وحقها في تقرير المصير، مؤكدة في الوقت ذاته المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل الوقف الفوري للعدوان الأمريكي غير القانوني على فنزويلا، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة مخططي ومنفذي الجرائم المرتكبة خلال هذا العدوان العسكري.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

كشف تفاصيل محادثات بين مادورو ودا سيلفا.. ماذا جرى فيها؟

كشف تفاصيل محادثات بين مادورو ودا سيلفا.. ماذا جرى فيها؟

السفارة الايرانية بكراكاس تدين القرصنة الامريكية في البحر الكاريبي

السفارة الايرانية بكراكاس تدين القرصنة الامريكية في البحر الكاريبي

وزير خارجية فنزويلا: كراكاس وطهران ستواصلان دعم دبلوماسية السلام

وزير خارجية فنزويلا: كراكاس وطهران ستواصلان دعم دبلوماسية السلام

0% ...

آخرالاخبار

انسحاب وسيطرة.. آخر التطورات الميدانية لـ"لانتقالي" و"الرئاسي" في اليمن

"الغارديان" البريطانية: لم يقتصر انقلاب ترامب في فنزويلا على خرق القواعد الدولية بل أظهر عدم وجود قواعد أصلاً

الإعلام العبري: الشرطة والشاباك اعتقلا إسرائيلياً آخر التقط صوراً بالقرب من منزل بينيت لصالح الإيرانيين

غزة تُضيء شوارعها.. شعاع أمل يُنير ليل عامين من الحرب!

الحكومة الألمانية: على الولايات المتحدة أن تشرح للعالم القواعد التي تستند إليها إجراءاتها في فنزويلا

ماكرون: فرنسا "لا تدعم ولا توافق" على "الأسلوب" الذي استخدمته امريكا للقبض على مادورو

السلطات الإحتلال أبلغت المحكمة العليا بضرورة استمرار حظر وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

مصادر لبنانية: طيران الاحتلال المُسيّر يستهدف سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان

قفزة تاريخية للذهب بعد اعتقال مادورو وتصاعد التوترات

الجبهة الشعبية: اختطاف مادورو وزوجته إعلان صريح عن سيادة شريعة الغاب على القانون الدولي

الأكثر مشاهدة

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!