إيران تدين العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا

وأكدت الوزارة أن الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا يشكّل خرقًا واضحًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق التي تحظر استخدام القوة، ويُعدّ مصداقًا كاملًا لـ«عمل عدواني» يتوجب على الأمم المتحدة وجميع الدول الحريصة على سيادة القانون والسلم والأمن الدوليين إدانته بشكل صريح وفوري.

وشدد البيان على أن العدوان العسكري الأمريكي ضد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأن تداعياته لن تقتصر على فنزويلا فحسب، بل ستمسّ مجمل النظام الدولي، ما يعرض النظام القائم على ميثاق الأمم المتحدة لمزيد من التآكل والتقويض.

وفي ختام البيان، ذكّرت وزارة الخارجية الإيرانية بالحق الأصيل لفنزويلا في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وحقها في تقرير المصير، مؤكدة في الوقت ذاته المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل الوقف الفوري للعدوان الأمريكي غير القانوني على فنزويلا، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة مخططي ومنفذي الجرائم المرتكبة خلال هذا العدوان العسكري.



