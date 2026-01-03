عاجل:
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين
وزير الخارجية الفنزويلي: ردا على العدوان الإجرامي للولايات المتحدة ضد أمتنا طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن
⭕️ قائد الثورة الاسلامية : لن نتراجع أمام العدو، وبالاعتماد على الله تعالى، وبمساندة الشعب، سنُجثي العدو على ركبتيه
وزير الدفاع الفنزويلي: أعلنا التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة والكل سيعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا
إيران: وزارة الخارجية: العدوان العسكري على فنزويلا يشكل خرقاً واضحاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية
إيران: وزارة الخارجية: ندين بأشد العبارات الهجوم الأميركي على فنزويلا وما يشكّله من انتهاك صارخ لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ندين بأشد العبارات العدوان الإمبريالي الأميركي الغاشم الذي تتعرض له فنزويلا
الولايات المتحدة الأميركية:ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا بما في ذلك منشآت عسكرية

بالصور ..

قائد الثورة: لن نتراجع وسنركع العدو بالثبات ومساندة الشعب

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش
قائد الثورة: لن نتراجع وسنركع العدو بالثبات ومساندة الشعب
أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران لن تتراجع أمام أعدائها، مشددا على أن الاتكال على الله تعالى، إلى جانب دعم ومساندة الشعب، كفيل بإفشال مخططات العدو وإجباره على التراجع.

صرح بذلك قائد الثورة الاسلامية اليوم السبت بمناسبة ذكرى مولد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) المباركة التي التقت من خلالها عائلة الشهيد سليماني ومجموعة من عائلة شهداء الاقتدار بسماحته، في حسينية الإمام الخميني (رحمه الله).

وأكد آية الله خامنئي في اشارة الى بعض احتجاجات التجار التي شهدتها سوق طهران خلال الايام الاخيرة، أن الارتفاع الحاد وغير المنضبط في أسعار العملات الأجنبية وعدم استقرارها يُعدّ أمرًا غير طبيعي، مشيرًا إلى أن ما يجري هو نتيجة عملٍ معادٍ يستهدف الإضرار بالاقتصاد وبيئة الأعمال في البلاد، ولا بد من التصدّي له ووقفه.

وأوضح قائد الثورة الاسلامية أن حالة عدم الاستقرار في سوق العملات تُربك التجّار ولا تمكّنهم من تحديد تكاليفهم أو ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن الرئيس ورؤساء السلطات وعددًا من المسؤولين يبذلون جهودًا لمعالجة هذا الوضع وإصلاحه.

واعتبر أن احتجاج التجّار جاء في محله، وأن مطالبهم محقّة ومشروعة.

وفي المقابل، حذّر من خطورة تسلّل عناصر محرَّضة ومرتبطة بالعدو للوقوف خلف هذه الاحتجاجات، ورفع شعارات معادية للإسلام وإيران والجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن هذا السلوك يشكّل الخطر الحقيقي.

وشدّد على أن الاحتجاج حق مشروع، لكن إثارة الشغب والتخريب أمر مرفوض، موضحا أن الحوار يكون مع المحتجّين، أما مثيرو الفوضى فيجب وضع حدّ لأعمالهم.

كما أكد قائد الثورة الاسلامية أن قطاع السوق والتجّار يُعدّ من أكثر فئات المجتمع وفاءً للنظام الإسلامي والثورة، ولا يمكن استهداف الجمهورية الإسلامية تحت عناوين السوق أو التجّار، مشيرًا إلى أن العدو يسعى دائمًا لاستغلال الفرص لإثارة الاضطراب وزعزعة الأمن.

وشدد آية الله خامنئي على أهمية وعي الشعب في مواجهة الحرب الناعمة وحملات التضليل، مؤكدا أن إيران لن تتراجع أمام العدو، وبالاعتماد على الله تعالى وبمساندة الشعب، ستتمكن من إخضاعه وإجباره على التراجع.

يتبع...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد

شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد

قائد الثورة: إرتباك الطغاة سببه صمود إيران بوجه النظام العالمي الظالم

قائد الثورة: إرتباك الطغاة سببه صمود إيران بوجه النظام العالمي الظالم

حرس الثورة يتوعد برد أقسى والاحتلال يعترف بضعف دفاعه الصاروخي

حرس الثورة يتوعد برد أقسى والاحتلال يعترف بضعف دفاعه الصاروخي

عراقجي:لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

عراقجي:لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

0% ...

آخرالاخبار

حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي

قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

وزير الخارجية الفنزويلي: ردا على العدوان الإجرامي للولايات المتحدة ضد أمتنا طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

قائد الثورة: لن نتراجع وسنركع العدو بالثبات ومساندة الشعب

⭕️ قائد الثورة الاسلامية : لن نتراجع أمام العدو، وبالاعتماد على الله تعالى، وبمساندة الشعب، سنُجثي العدو على ركبتيه

ترامب يزعم اعتقال مادورو وزوجته وفنزويلا تتهم واشنطن بعدوان إجرامي

وزير الدفاع الفنزويلي: أعلنا التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة والكل سيعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام

طهران تحتفي بذكرى الشهيد سليماني بعرض فني

ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا

أردوغان يطلق لقب "فرعون العصر" على نتنياهو ويؤكد دعم تركيا للفلسطينيين