العين الإسرائيلية..

هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش
يسلط برنامج "العين الإسرائيلية"الضوء على تركيز الإعلام العبري في تعليقات محلليه على الأوضاع الداخلية في إيران، وعلى قرار فتح معبر رفح، ومصير المشاركة التركية في القوة الدولية في قطاع غزة، فضلاً عن المكاسب الاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال الاعتراف بالصومال لاند، ومواصلة حملات التهويل بالعدوان على حزب الله.

كما يناقش البرنامج تصعيد الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية وضرب مؤسسات المجتمع الدولي، مع استهداف فنزويلا اقتصادياً واستراتيجياً من أجل النفط وإعادة أمريكا اللاتينية إلى الحظيرة الأمريكية.

كما يتطرق إلى تجميع القوة من قبل اللاعبين الكبار عالمياً، بما في ذلك روسيا والصين، وتحركاتهما في أوكرانيا وتايوان ويحذر من مرحلة عالمية جديدة قد تستغرق أشهرًا أو سنوات، تحمل مخاطر صراعات واسعة وهجمات على السيادة الوطنية.

كما يلفت البرنامج الانتباه إلى التدخل الأمريكي-الإسرائيلي المحتمل في الاحتجاجات الداخلية في إيران واستغلالها لأهداف سياسية.

شاهد أيضا.. التهويل الإسرائيلي ضد إيران.. ورقة نتنياهو للهروب من أزماته!

واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" الكاتب السياسي أ. محمد علوش الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

