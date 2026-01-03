هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

كما يناقش البرنامج تصعيد الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية وضرب مؤسسات المجتمع الدولي، مع استهداف فنزويلا اقتصادياً واستراتيجياً من أجل النفط وإعادة أمريكا اللاتينية إلى الحظيرة الأمريكية.

كما يتطرق إلى تجميع القوة من قبل اللاعبين الكبار عالمياً، بما في ذلك روسيا والصين، وتحركاتهما في أوكرانيا وتايوان ويحذر من مرحلة عالمية جديدة قد تستغرق أشهرًا أو سنوات، تحمل مخاطر صراعات واسعة وهجمات على السيادة الوطنية.



كما يلفت البرنامج الانتباه إلى التدخل الأمريكي-الإسرائيلي المحتمل في الاحتجاجات الداخلية في إيران واستغلالها لأهداف سياسية.



واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" الكاتب السياسي أ. محمد علوش الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...