الشيخ نعیم قاسم :كان هدف الحاج قاسم سلیماني دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعيم قاسم : الحاج قاسم كان قائدا في قلب الميدان و هو شجاع و مقدام
الشيخ نعیم قاسم : كان هدف الحاج قاسم دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعیم قاسم : إسقاط "داعش" في العراق تسبب باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس
الشيخ نعیم قاسم : انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل لتكون بعيدة عن سيطرة الغرب
الشيخ نعیم قاسم : زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة من قبل الغرب للهيمنة الثقافية والاقتصادية
العراق.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل
ترامب: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان سيكونان ضمن فريق لحكم فنزويلا
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو
يناقش بانوراما في ملفه تأكيد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران لن تتراجع أمام العدو وستجعله يركع عبر الثقة بالله ودعم الشعب.

وخلال استقباله جمعا من عوائل شهداء حرب الاثني عشر يوما، شدد آية الله خامنئي على ضرورة عدم التغاضي عن حرب العدو الناعمة وشائعاته، ودعا الحكومة والشعب للوقوف بحزم وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام محاولات زعزعة استقرار البلاد.

وفيما دعا المسؤولين إلى التحاور مع المحتجين والتواصل معهم، قال إن الاحتجاج مشروع لكنه يختلف عن الشغب، مضيفا أن قدوم بعض الأشخاص تحت مسميات وألقاب مختلفة بنية التخريب وزعزعة أمن البلاد أمر غير مقبول.

وأشار آية الله خامنئي إلى أن الإنجازات العلمية والتقنية الإيرانية دليل على قوة الأمة وقدرتها على مواجهة الحظر ومحاولات العدو لفرض الوصاية.

وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يرد على تصريحات ترامب التدخلية

جلالي: جبهة المقاومة لن تهزم خلافا لما يتصوره الاعداء

عراقجي يعزي باستشهاد ضابط في حرس الحدود اثر البرد القارس والعواصف الثلجية

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

سانا: الانفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة

إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

أجساد تحت الركام وأمل على المعبر.. عائلة جريحة تنتظر النجاة من غزة!

الخارجية الروسية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

