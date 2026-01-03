قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

وخلال استقباله جمعا من عوائل شهداء حرب الاثني عشر يوما، شدد آية الله خامنئي على ضرورة عدم التغاضي عن حرب العدو الناعمة وشائعاته، ودعا الحكومة والشعب للوقوف بحزم وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام محاولات زعزعة استقرار البلاد.



وفيما دعا المسؤولين إلى التحاور مع المحتجين والتواصل معهم، قال إن الاحتجاج مشروع لكنه يختلف عن الشغب، مضيفا أن قدوم بعض الأشخاص تحت مسميات وألقاب مختلفة بنية التخريب وزعزعة أمن البلاد أمر غير مقبول.



وأشار آية الله خامنئي إلى أن الإنجازات العلمية والتقنية الإيرانية دليل على قوة الأمة وقدرتها على مواجهة الحظر ومحاولات العدو لفرض الوصاية.

