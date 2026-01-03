عاجل:
السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش
أنصار الله: العدوان الأمريكي على فنزويلا عمل همجي وواشنطن رأس الشر العالمي
أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، بشدة العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، واصفاً ما تقوم به واشنطن من هجمات وحصار مستمر بأنه تصعيد همجي يعكس مستوى التوحش والإجرام الأمريكي.

وأكّد المكتب أن العدوان الأمريكي على فنزويلا يمثل شاهداً إضافياً على السياسة الأمريكية القائمة على تدمير الدول، وقتل الشعوب، ونهب الثروات، معتبراً أن ما يحدث يثبت مجدداً أن الولايات المتحدة هي رأس الشر وأم الإرهاب في العالم.

وجدّد المكتب السياسي تضامنه الكامل مع فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي رفض الخضوع للهيمنة الأمريكية، مؤكداً أن لفنزويلا الحق الكامل في الدفاع عن سيادتها وشعبها ومقدراتها في مواجهة العدوان الغاشم.

وطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الأمريكي، واحترام المبادئ والمواثيق الدولية، محذّراً من استمرار السياسات الأمريكية العدوانية التي تهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

