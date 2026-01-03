عاجل:
الشيخ نعیم قاسم :كان هدف الحاج قاسم سلیماني دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعيم قاسم : الحاج قاسم كان قائدا في قلب الميدان و هو شجاع و مقدام
الشيخ نعیم قاسم : كان هدف الحاج قاسم دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعیم قاسم : إسقاط "داعش" في العراق تسبب باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس
الشيخ نعیم قاسم : انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل لتكون بعيدة عن سيطرة الغرب
الشيخ نعیم قاسم : زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة من قبل الغرب للهيمنة الثقافية والاقتصادية
العراق.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل
ترامب: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان سيكونان ضمن فريق لحكم فنزويلا
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

حزب الله: العدوان على فنزويلا انتهاك فاضح وغير مسبوق للقانون الدولي

حزب الله: العدوان على فنزويلا انتهاك فاضح وغير مسبوق للقانون الدولي
دان حزب الله لبنان العدوان الإرهابي والبلطجة الأمريكية ضد جمهورية ‏فنزويلا، والذي استهدف العاصمة كاراكاس ومنشآت حيوية ومدنية ومجمعات سكنية، وخطف ‏رئيس الدولة نيكولاس مادورو وزوجته، في انتهاك فاضح وغير مسبوق للسيادة الوطنية ‏لدولة مستقلة وللقانون الدولي ولمواثيق الأمم المتحدة بحجج واهية وكاذبة.

‏واعتبر حزب الله ان هذا الاعتداء يشكل تأكيدًا جديدًا على نهج الهيمنة والاستكبار والقرصنة الذي تمارسه الإدارة ‏الأمريكية دون أي رادع، ودليلًا صارخًا على استخفافها بالاستقرار والأمن الدوليين، وتكريسًا ‏لمنطق شريعة الغاب، وتفجيرًا لما تبقى من هيكل النظام الدولي، وتجويفًا وتفريغًا له من أي ‏مضمون يمكن أن يشكّل ضمانة أو أمانًا للشعوب والدول. ‏

وفي بيان له اكد الحزب ان” الولايات المتحدة الأميركية، التي ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة، لاسيما مع ‏رئيسها الحالي، تواصل سياساتها العدوانية القائمة على إخضاع الدول والشعوب الحرة ونهب ‏ثرواتها ومقدراتها، وقيادة مشاريع حروب تهدف لتغيير خرائط الدول. وهي إذ تدّعي زورًا ‏أنها تنشر السلام في العالم وأنها تدعم الديمقراطية وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، إلا ‏أنها لا تلبث عن كشف وجهها الاجرامي الحقيقي، من أفغانستان إلى العراق واليمن وإيران، ‏وصناعتها للإرهاب، ودعمها لربيبتها إسرائيل التي تتشارك معها السلوك الإجرامي ‏والعدواني والاستعماري نفسه، فيما يلوذ المجتمع الدولي بصمتٍ مخزٍ، بدل أن ينتفض ويدق ناقوس ‏الخطر رفضًا ولجمًا لهذه العدوانية والبلطجة الأميركية، حيث أن العدوان اليوم على فنزويلا ‏يشكل إمعاناً في التهديد المباشر لكل دولة مستقلة ذات سيادة ترفض الهيمنة والخضوع.”‏

وتابع البيان :”ان حزب الله اذ يؤكد تضامنه الكامل مع فنزويلا، شعبًا ورئاسة وحكومة، في مواجهة هذه العدوانية ‏والغطرسة الأميركية، التي ستسقط أمام إرادة الشعب الفنزويلي الحر، الذي رفض كل أشكال ‏الهيمنة والاستعمار على أرضه، والذي انحاز دائمًا لقضايا الحق والمظلومين في العالم وفي ‏مقدمتها القضية الفلسطينية. فإنه يدعو كل الدول والحكومات والشعوب والقوى الحرة في العالم إلى إدانة هذا العدوان، ‏والوقوف إلى جانب فنزويلا وشعبها وحقها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بشكل كامل”. ‏المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله.

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

سانا: الانفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة

إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

أجساد تحت الركام وأمل على المعبر.. عائلة جريحة تنتظر النجاة من غزة!

الخارجية الروسية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

