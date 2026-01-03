عاجل:
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب
مسؤول في الخارجية الأمريكية: بدء التحضيرات الأولية للسماح بإعادة فتح سفارتنا في كراكاس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيسا للبرلمان

جبارين: ما يجري في الضفة حرب مفتوحة تستهدف الإنسان والأرض

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش
جبارين: ما يجري في الضفة حرب مفتوحة تستهدف الإنسان والأرض
أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، زاهر جبارين، أن ما تتعرض له الضفة الغربية يشكّل “حربًا مفتوحة” تستهدف الإنسان والأرض معًا، مشددًا على أن الاقتحامات والاعتقالات وعربدة المستوطنين وسياسات التهجير والتهويد وهدم البيوت ليست أحداثًا متفرقة، بل جزء من نهج إسرائيلي ممنهج لفرض وقائع جديدة بالقوة وكسر إرادة الصمود الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جبارين، اليوم السبت، خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشيخ القائد صالح العاروري، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي ارتقى مع ثلة من رفاقه في عملية اغتيال استهدفتهم بقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال جبارين إن هذه الذكرى “ستبقى محفورة في ذاكرة شعبنا وأمتنا وأحرار العالم”، مستحضرًا سيرة العاروري بوصفه قائدًا جمع بين الفكر والعمل، ورمزًا لرؤية واضحة لمشروع التحرر الوطني، مؤكدًا أن غيابه الجسدي لم يغيّب روحه ولا أثره في مسيرة المقاومة.

وأشار إلى أن الشيخ العاروري، ابن الضفة الغربية، أعاد مع رفاقه الاعتبار للدور المحوري للضفة في مشروع المقاومة، مؤمنًا بأن هذه الأرض “لا تهدأ ولا تستسلم مهما اشتد القمع وتكاثرت محاولات الكسر”.

وأضاف أن العاروري عرفته السجون والمنافي وساحات العمل التنظيمي والسياسي، وكان صلبًا في المبدأ، واضحًا في الموقف، لا يساوم على الحقوق والثوابت، ويرى في المقاومة خيارًا استراتيجيًا لا ردّ فعل عابر.

وفي حديثه عن الأوضاع الميدانية، شدد جبارين على أن تصاعد العدوان الإسرائيلي اليومي على محافظات الضفة يهدف إلى فرض وقائع بالقوة، لكنه اعتبر هذه المحاولات “يائسة”، مؤكدًا أن الضفة التي أنجبت صالح العاروري وآلاف الشهداء والأسرى ستبقى عصيّة على الكسر، وشوكة في حلق الاحتلال، وصمام أمان لإفشال مخططاته.

كما استحضر جبارين غزة، واصفًا إياها بأنها “أخت الضفة الوفية” وعنوان العزة والكرامة، رغم الحصار والدمار، مشيرًا إلى أنها كانت دائمًا حاضرة في فكر ومسيرة الشيخ العاروري، ولا تنفصل عن القدس ولا عن حلم التحرير الكامل.

وأكد أن استمرار تقديم الشهداء من أبناء غزة وقادتها يبرهن على بقاء المقاومة ومضيّها في طريقها رغم كل أشكال البطش.

زاهر جبارين:

شاهد.. كاميرا "العالم" ترصد إنتهاكات الاحتلال جنوب جنين

