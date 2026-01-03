عاجل:
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب
مسؤول في الخارجية الأمريكية: بدء التحضيرات الأولية للسماح بإعادة فتح سفارتنا في كراكاس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيسا للبرلمان

ستارمر: لندن غير منخرطة في الضربات الأمريكية على فنزويلا

ستارمر: لندن غير منخرطة في الضربات الأمريكية على فنزويلا
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده لم تشارك بأي شكل في الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة لفنزويلا.

وقال ستارمر في تعليقه على الغارات التي استهدفت كاراكاس في الساعات الأولى من اليوم 3 يناير: "المملكة المتحدة ليست طرفا في الضربات الأمريكية على فنزويلا".

وأضاف أنه حتى الآن لم يناقش هذه الأحداث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أعرب عن نيته القيام بذلك، قائلا: "أرغب في مناقشة الأمر مع الرئيس ومع حلفائنا".

وفيما يتعلق بإعلان ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أوضح ستارمر أنه ينتظر توضيح جميع الوقائع قبل إصدار أحكام نهائية، مؤكدا التزام بلاده بالقانون الدولي: "كما تعلمون، أنا دائما أقول وأؤمن بأننا يجب أن نحترم القانون الدولي".

كما أشار ستارمر إلى وجود نحو 500 بريطاني يقيمون في فنزويلا، وأكد أن الحكومة البريطانية على اتصال مستمر مع سفارتها في كاراكاس لمتابعة الوضع وضمان سلامة مواطنيها.

