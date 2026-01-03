ستارمر: لندن غير منخرطة في الضربات الأمريكية على فنزويلا

وقال ستارمر في تعليقه على الغارات التي استهدفت كاراكاس في الساعات الأولى من اليوم 3 يناير: "المملكة المتحدة ليست طرفا في الضربات الأمريكية على فنزويلا".

وأضاف أنه حتى الآن لم يناقش هذه الأحداث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أعرب عن نيته القيام بذلك، قائلا: "أرغب في مناقشة الأمر مع الرئيس ومع حلفائنا".

وفيما يتعلق بإعلان ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أوضح ستارمر أنه ينتظر توضيح جميع الوقائع قبل إصدار أحكام نهائية، مؤكدا التزام بلاده بالقانون الدولي: "كما تعلمون، أنا دائما أقول وأؤمن بأننا يجب أن نحترم القانون الدولي".

كما أشار ستارمر إلى وجود نحو 500 بريطاني يقيمون في فنزويلا، وأكد أن الحكومة البريطانية على اتصال مستمر مع سفارتها في كاراكاس لمتابعة الوضع وضمان سلامة مواطنيها.