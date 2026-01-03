الشهيد سليماني رجل الميدان ونموذج المشروع الاسلامي الأصيل

وفي كلمة له في الذكرى السادسة لشهادة القائدَين الشهيدَين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اليوم السبت 3 كانون الثاني/يناير 2026، لفت إلى أنّ "الشهيد القائد سليماني ارتقى بسرعة في مواقع مختلفة بسبب صفاته المميزة". وقال: "كانت للشهيد سليماني كفاءة عسكرية ملفتة وهو كان دائم التدرب والتدريب".

وأضاف أن الشهيد سليماني خاض جبهة الدفاع المقدس في المواجهة التي حصلت لثماني سنوات بين ايران والعراق.

وشدد على أن للشهيد سليماني وعي عسكري وسياسي ويحلل ويفكر بأبعاد الامور وهو رجل الميدان.

وقال الشيخ نعيم قاسم: كتبت كتاب خليفة الله وأهديته اياه وبعد اسبوعين التقيت معه وناقشني فيه.

وقال إن الشهيد سليماني نموذج الطاعة لله والمشروع الاسلامي الأصيل الذي يعمل لمصلحة الانسان

ونوه إلى أن: سليماني تقلد وسام ذو الفقار وهو الوسام الأعلى.

وأشار إلى أن: نظرة سليماني إلى القائد الخامنئي نظرة فيها حب وولاء وتفاعل وطاعة وهذا أحد اسباب النجاح في العلاقة مع القيادة الحكيمة.

وأضاف قائلاً: الفريق سليماني الشهيد العظيم قائد محور المقاومة كان من عشاق الامام الخميني قدس سره.

وأوضح: كان للشهيد علاقة مميزة مع سيد شهداء الامة والاخوة بينهما كانت مميزة وكانا يشتاقان الى بعضهما البعض.

وقال الشيخ نعيم قاسم: أذكر أنه قبل شهادته بيوم أتى الى لبنان من أجل ان يسلّم على سماحة السيد ثم اغتالته أميركا.

وأشار إلى أن سليماني كان قائد قوة القدس منذ سنة 1998 حيث الهدف الأساس دعم المقاومة في فلسطين والمقاومة في المنطقة وإحباط مخططات أميركا.

واشار إلى أنه من خلال تعيين قوة القدس ووجود الحاج قاسم على رأسها يتبين اهتمام ايران بقضية فلسطين.

وقال أمين عام حزب الله: "بذل الحاج قاسم الكثير وكان له القدرة والايمان بهذا الموضوع."

وأضاف: لا بد أن نسجل مع الحاج قاسم دور إيران الرائد والداعم للمقاومة وفلسطين وللعدل والانسانية.

وقال: نسجل أهمية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وغزة والضفة وكل عطاءات هذا الشعب.

وفي جانب آخر من كلمته شدد على أن: لبنان نموذج للتضحية والعزة والتحرير وحقق انجازات كبيرة بمقاومته وشعبه وجيشه وعلى رأس الجميع سيد شهداء الامة الذي أعطى روحه وحياته وولده وكل ما يملكه من اجل فلسطين.

وأضاف أمين عام حزب الله: لا بد ان نذكر نموذج اليمن المضحي والرائد واليمن أيضا.

- خسرنا الحاج قاسم بيننا لكنه ربح وسام الشهادة في مواجهة الطاغوت الاميركي

- نقول للحاج قاسم نحن مستمرون ودماؤك اعطتنا شحنة اضافية وهذا الزخم مستمر

- كان لابي مهدي المهندس دور كبير واستطاع العراق ان يسقط مشروع "دولة داعش" وهو اسقاط لمشروع اميركا

- من باب التذكير والوفاء لا بد ان نذكر شهداء حرس الثورة الاسلامية المباركة من القادة الذين قدموا في هذه المنطقة

- بالمناسبة أذكر شهداء قادة حماس الخمسة الكبار أيضا الذين كان لهم دور أساس

- اذكر في هذه المناسبة أيضًا الشهيد الطبطبائي الذي أعطى وقدم

- مسيرتنا قوية ومستمرة وان شاء الله أقوى

- زرع الاستكبار العالمي "اسرائيل" لأهداف توسعية وهذا الزرع له علاقة بالسيطرة على الاجيال القادمة لتكون العصا واليد عندما يحتاجون اليها

- هذه النقطة الجغرافية التي اختاروها في منطقتنا حساسة ولهذا تم اختيارها

- عندما انتصرت الثورة سنة 1979 انقلب المشهد بالكامل ولم تعد إيران في حضن أميركا

- استطاع الامام الخميني أن يشق طريق ايران بعيدًا عن السيطرة الغربية

- بمجيء الثورة الاسلامية المباركة بدأت نهضة الشعوب من خلال المقاومة التوّاقة الى الحرية

- علاقتنا مع ايران علاقة طبيعية جدا

- الاستكبار يفرض شروطه وقناعاته على الذين يرضخون له

- اليوم حزب الله يتعامل مع ايران وتدعمه ايران لكن ما الذي اخذته ايران مقابل هذا الدعم.. لم تأخذ شيئًا؟



- ايران تستفيد عندما تكون المنطقة مستقرة وعلى قواعدها الصحيحة

- الوصاية الاجنبية والعربية تتدخل في الاقتصاد والسياسة وتعيّن المسؤولين وتتدخل من أجل ان تغيّر القناعات ومن أجل مكاسبها هي

- هذه الدول الأجنبية والعربية التي تتدخل من أجل تغيير الاتجاه بينما ايران لم تتدخل أبدًا لتغيير الاتجاه

- نحن الذين نؤمن أن أميركا طاغية وتعتدي علينا وان بلدنا يجب ان يتحرر وان "اسرائيل" معتدية

- لقد أخذنا من ايران ولم تأخذ منا

- المقاومة ورفض الاحتلال ومواجهة الفساد ايمان ومصلحة

- نفتخر بعلاقتنا بايران لانها اعطتنا ولم تأخذ منا شيئا

- العار كل العار لمن يبرر لاسرائيل ولا يضغط لتوقيف عدوانها ولا يساهم لو بالضغط الاعلامي نصرة لاخواننا في فلسطين

- نريد لبنان سيدا حرا مستقلا وقادرا

- نريد جيشا قويا وبلدا مستقلا

- ندعو الى الحوار والتوافق ونؤكد على الوحدة الوطنية في مواجهة الاعداء وعلى الاقل نواجه العدو الواحد

- الأولوية لوقف العدوان والانسحاب الاسرائيلي واعادة الاسرى والاعمار ثم نناقش الاستراتيجية الوطنية

- ندعو الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

- ندعو الى اعادة اموال المودعين بأن ياخذ المودع امواله كاملة

- ندعو الى تسليح الجيش الوطني ليتمكن من مواجهة الاعداء

- ندعو الى انصاف موظفي القطاع العام

