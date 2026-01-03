عاجل:
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب
مسؤول في الخارجية الأمريكية: بدء التحضيرات الأولية للسماح بإعادة فتح سفارتنا في كراكاس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيسا للبرلمان

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش
ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا إلى أن تتمكن من تنفيذ انتقال آمن ومنظم ومعقول للسلطة.

,أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم "حكم فنزويلا" إلى أن تتمكن البلاد من تنفيذ انتقال آمن ومنظم ومعقول للسلطة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "نريد السلام والحرية والعدالة لشعب فنزويلا العظيم. لا يمكننا أن نغامر بقيادة شخص الشعب الفنزويلي لا يضع مصالحه بعين الاعتبار".

وأضاف: "نريد عملية انتقالية آمنة وعادلة في فنزويلا ونريد السلام والحرية والعدالة للشعب الفنزويلي. الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا إلى أن تتمكن من تنفيذ انتقال آمن ومنظم ومعقول للسلطة".

وتطرق ترامب إلى الوضع الاقتصادي لفنزويلا قائلا: "فنزويلا عانت لفترة طويلة وكانت تصدر كميات محدودة من النفط قياسا بإمكاناتها. ما نحن قادرون على إنجازه سيجعل الشعب الفنزويلي أفضل حالا".

واختتم بالقول: "الشركات الأمريكية ستذهب إلى فنزويلا وتصلح البنى التحتية النفطية وتبدأ في جني المال".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى خارج البلاد".

كما أفادت وسائل إعلام عن انفجارات في العاصمة كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذتها قوات النخبة الأمريكية (دلتا فورس). وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس مادورو ولا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة".

كما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات واشنطن.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ترامب يزعم اعتقال مادورو وزوجته وفنزويلا تتهم واشنطن بعدوان إجرامي

ترامب يزعم اعتقال مادورو وزوجته وفنزويلا تتهم واشنطن بعدوان إجرامي

0% ...

آخرالاخبار

إيرواني: اختطاف مادورو وزوجته انتهاك للقانون الدولي...نفاق أميركا في دعم الشعب الإيراني

الصين تعارض التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية

رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة

مادورو يعلن براءته أمام محكمة أميركية ويؤكد أنّه أسير حرب

الألغام تحصد أرواح آلاف المدنيين في اليمن

وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون

مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا

مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس

الأكثر مشاهدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب