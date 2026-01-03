عاجل:
السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٧:١١ بتوقيت غرينتش
سانا: الانفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء اليوم السبت، بأن دوي الانفجار الذي سمع منذ قليل في مدينة دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري دون وقوع أي أضرار.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني سوري قوله: "سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري بدمشق"، مؤكدا "عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت الوكالة بسماع دوي انفجار في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق الفوري لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه.

يشار إلى أن حي المزة، الواقع غرب دمشق، يضم عددا من المواقع الأمنية بالإضافة إلى سفارات ومنظمات دولية. وهذه ليست المرة الأولى التي يقع بها انفجار في هذه المنطقة.

فيوم الاثنين الماضي أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجار بمحيط منطقة المزة في دمشق، ناتج عن تدريبات عسكرية.

وفي التاسع من ديسمبر الماضي أفادت "سانا" بأن 3 قذائف مجهولة المصدر استهدفت محيط مطار المزة العسكري دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي السابع من الشهر نفسه، وقع انفجار أيضا بالعاصمة السورية، جراء عبوة ناسفة زرعت في سيارة أسفل جسر الحرية وسط دمشق، فيما لم تُسجّل حينها أية إصابات، وسرعان ما طوّقت قوات الأمن المكان وباشرت تحقيقا موسعا.

وفي 14 نوفمبر الماضي شهدت منطقة "المزة 86" حارة (عين الكروم) هجوما بصاروخ من منصة متحرّكة.

وكذلك في أغسطس الماضي، انفجرت سيارة قديمة مزروعة بعبوة ناسفة داخل شارع في حي المزة، دون أن تسفر عن إصابات بشرية.

سوريا على صفيح ساخن: توغلات إسرائيلية، قذائف في دمشق، وتوترات طائفية

إعلام سوري: قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة بدمشق

انفجار المزة: روايات متضاربة بين منصة متحركة وهجوم صاروخي

سوريا.. انفجار يهز منطقة المزة بدمشق وأنباء عن إصابات

