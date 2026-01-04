مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

واعلن وزير الخارجية الفنزويلي مساء اليوم عن هذه المكالمة الهاتفية، قائلاً: "تم خلال هذا الاتصال الإعلان عن تضامن ودعم حكومة وشعب إيران لفنزويلا في مواجهة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من قبل الحكومة الأمريكية."

كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، بينما أدانت العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات والمنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوقف هذا العدوان غير القانوني على الفور، وأكدت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة مخططي ومنفذي الجرائم المرتكبة أثناء هذا العدوان العسكري.

وكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد أعلن اليوم السبت عبر منشور على شبكته الاجتماعية عن عملية ضد فنزويلا ورئيسها، واصفاً هذه العملية بأنها ناجحة. كما صرح بأن نيكولاس مادورو قد اعتقل مع زوجته، وتم إخراجهما من فنزويلا ونقلهما إلى الولايات المتحدة.