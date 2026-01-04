عاجل:
مسؤول في وزارة الإعلام الفنزويلية: ما حدث في وسط كراكاس كان بسبب تحليق طائرات مسيرة دون إذن
كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش
رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته
نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز تؤكد أن بلادها ترفض أي وصاية خارجية وتعلن الجهوزية الكاملة للدفاع عن السيادة والاستقلال، وتشدد على شرعية الرئيس نيكولاس مادورو.

أكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز، أن بلادها لن تكون أبداً مستعمرة لأي دولة أو امبراطورية، مؤكدةً أن فنزويلا دولة ذات سيادة وقادرة على حماية استقلالها ومواردها.

وأضافت رودريغيز، خلال مؤتمر صحافي وإلى جانبها وزيرا الخارجية والدفاع، أن لفنزويلا رئيساً واحداً هو نيكولاس مادورو، مشددةً على التمسك بشرعيته.

واعتبرت دلسي رودريغيز أن العدوان العسكري الأميركي يشكل وصمة عار رهيبة في تطور العلاقات الثنائية، موضحةً: "حذّرنا من أن عدواناً كان جارياً تحت ذرائع كاذبة ولم يكن له سوى هدف واحد هو تغيير النظام في فنزويلا".

كما طالبت رودريغيز بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، محذّرةً من أن أي مكروه قد يصيب الرئيس مادورو سيقابَل بتفعيل القوات المسلحة وجميع الأجهزة والسلطة الوطنية لحماية استقلال البلاد.

وتابعت: "التاريخ والعدالة سيجعلان المتطرفين الذين روجوا للعمل المسلح ضد الشعب الفنزويلي يدفعون الثمن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد زعم في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن رودريغيز "أقسمت على إدارة البلاد كرئيسة قبل قليل وتحدّثت مع (وزير الخارجية) روبيو وقالت إنها ستفعل ما نريده وكانت شاكرة"، فيما صرّح بالمقابل أنّه سيكون من الصعب للغاية على زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا ماتشادو تولّي إدارة البلاد وهي "لا تحظى باحترام داخل فنزويلا ولم نكن على اتصال بها".

