مسؤول في وزارة الإعلام الفنزويلية: ما حدث في وسط كراكاس كان بسبب تحليق طائرات مسيرة دون إذن
كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش
'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني
"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً يرحّب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي–يمني، ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب.

رحّب "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن المدعوم من الإمارات، مساء السبت، بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني.

وقال "الانتقالي" في بيانٍ له إنّ أيّ "حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية".

وأمس، أعلن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، عيدروس الزبيدي الدخول في "مرحلة انتقالية" لمدّة عامين، داعياً المجتمع الدولي إلى تنظيم حوار بين الجنوب والشمال، وإجراء استفتاء على حق تقرير المصير.

ويذكر أنّ الجنوب اليمني يشهد صراعاً مستمراً منذ أيام بين "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، ومجلس الرئاسة المدعوم من الرياض، وذلك بعد تحرّك قوات "الانتقالي" وسيطرتها على محافظتي المهرة وحضرموت الحدوديتين مع السعودية.

ترامب يهدد 4 دول جديدة بمصير فنزويلا +فيديو

النفط الفنزويلي يشعل أكبر تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية

شاهد.. تبرير مستفز لأمريكا في عدوانها على فنزويلا واختطاف رئيسها!

مسؤول في وزارة الإعلام الفنزويلية: ما حدث في وسط كراكاس كان بسبب تحليق طائرات مسيرة دون إذن

لقاء سوري اسرائيلي في باريس برعاية اميركية لاحياء المسار الامني

جيش الإحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث ميداني جنوبي قطاع غزة

كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها

إيران وكوبا تدینان العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف مادورو وزوجته

بالفيديو...إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية

مندوب فنزويلا في مجلس الأمن: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب