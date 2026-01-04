'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

رحّب "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن المدعوم من الإمارات، مساء السبت، بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني.

وقال "الانتقالي" في بيانٍ له إنّ أيّ "حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية".

وأمس، أعلن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، عيدروس الزبيدي الدخول في "مرحلة انتقالية" لمدّة عامين، داعياً المجتمع الدولي إلى تنظيم حوار بين الجنوب والشمال، وإجراء استفتاء على حق تقرير المصير.

ويذكر أنّ الجنوب اليمني يشهد صراعاً مستمراً منذ أيام بين "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، ومجلس الرئاسة المدعوم من الرياض، وذلك بعد تحرّك قوات "الانتقالي" وسيطرتها على محافظتي المهرة وحضرموت الحدوديتين مع السعودية.