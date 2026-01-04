أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

قال نائب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي جاك ريد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ حرباً على دولة أجنبية من دون تفويض، معتبراً أن ما جرى يُعدّ فشلاً دستورياً فادحاً، لأن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخوّلة إعلان الحرب وليس الرئيس.

وأضاف ريد أن تغيير الأنظمة بصورة عنيفة وأحادية الجانب "يُضعف النظام الدولي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة لإدانة غزو أوكرانيا وردع الصين".

من جهتها، قالت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي أيانا بريسلي، إن قصف فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو يُعدّان انتهاكات صارخة للدستور الأميركي والقانون الدولي، محذّرةً من أن تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرّض حياة الأميركيين للخطر، وتزعزع استقرار المنطقة، وتكلّف الولايات المتحدة مليارات الدولارات.

كما شدّدت بريسلي على ضرورة أن يتدخل الكونغرس لوقف هذه الحرب التي لا نهاية لها، ومحاسبة ترامب على قراراته.

بدورها، اعتبرت عضو الكونغرس الديمقراطية سارة جاكوبس، إن اختطاف الرئيس مادورو بهدف تغيير النظام لن يساهم في حماية الشعب الأميركي، ولن يحدّ من تهريب المخدرات، معتبرةً أن العملية العسكرية تنتهك القانون الأميركي والدولي في آن واحد.

وأضافت جاكوبس، أن ترامب يورّط الولايات المتحدة في حرب مكلفة وغير ضرورية، رغم أنه خاض حملته الانتخابية على أساس إنهاء الحروب، مؤكدة أنه لم يتعلم شيئاً من إخفاقات السياسة الخارجية السابقة، بل يكرر أسوأها.

وكشفت جاكوبس أن مجلس الشيوخ سيصوّت الأسبوع المقبل على قرار يهدف إلى منع أي عمل عسكري أميركي ضد فنزويلا من دون تفويض من الكونغرس.

أما عضو الكونغرس ميلاني ستانزبيري، فأكّدت أن العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا غير قانونية، مطالبة زملاءها في الكونغرس بالتحرك الفوري لكبح جماح الرئيس ترامب.