مسؤول في وزارة الإعلام الفنزويلية: ما حدث في وسط كراكاس كان بسبب تحليق طائرات مسيرة دون إذن
كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠١:١٢ بتوقيت غرينتش
ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات في فنزويلا إذا فعلت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز ما تريده واشنطن.‏

و‏قال ترامب لصحيفة أمريكية ردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستتمركز في فنزويلا: "لا، إذا فعلت نائبة الرئيس مادورو ما نريد، فلا يجب علينا فعل ذلك".‏

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".

وتابع ترامب: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".

وهدد: "لن نسمح بوجود شخص آخر في فنزويلا يمارس نفس نهج مادورو، ومستعدون لشن هجوم آخر في فنزويلا إذا لزم الأمر وقد يكون أكبر من الموجة الأولى".

وأشار ترامب إلى أن "الأسطول الأمريكي سيظل في موقعه، وتحتفظ الولايات المتحدة بجميع الخيارات العسكرية إلى أن تلبى المطالب الأمريكية بالكامل ويتم الوفاء بها".

وتابع: "على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تدرك هذا.. ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم".

ترامب يهدد 4 دول جديدة بمصير فنزويلا +فيديو

النفط الفنزويلي يشعل أكبر تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية

شاهد.. تبرير مستفز لأمريكا في عدوانها على فنزويلا واختطاف رئيسها!

مسؤول في وزارة الإعلام الفنزويلية: ما حدث في وسط كراكاس كان بسبب تحليق طائرات مسيرة دون إذن

لقاء سوري اسرائيلي في باريس برعاية اميركية لاحياء المسار الامني

جيش الإحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث ميداني جنوبي قطاع غزة

كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها

إيران وكوبا تدینان العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف مادورو وزوجته

بالفيديو...إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية

مندوب فنزويلا في مجلس الأمن: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب