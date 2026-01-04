ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!

و‏قال ترامب لصحيفة أمريكية ردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستتمركز في فنزويلا: "لا، إذا فعلت نائبة الرئيس مادورو ما نريد، فلا يجب علينا فعل ذلك".‏

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".

وتابع ترامب: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".

وهدد: "لن نسمح بوجود شخص آخر في فنزويلا يمارس نفس نهج مادورو، ومستعدون لشن هجوم آخر في فنزويلا إذا لزم الأمر وقد يكون أكبر من الموجة الأولى".

وأشار ترامب إلى أن "الأسطول الأمريكي سيظل في موقعه، وتحتفظ الولايات المتحدة بجميع الخيارات العسكرية إلى أن تلبى المطالب الأمريكية بالكامل ويتم الوفاء بها".

وتابع: "على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تدرك هذا.. ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم".