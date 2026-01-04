شاهد.. تظاهرات في نيويورك وعشرات المدن الأمريكية احتجاجا على التدخل العسكري في فنزويلا

وهتف المحتجون بشعارات مثل "اخرجوا من فنزويلا!"، ورفعوا لافتات كتب عليها "اخرجوا من فنزويلا" و"لا نريد دماء من أجل النفط".

وقال مانولو دي لوس سانتوس،(36 عاما)، إنه حاول التواصل مع أصدقائه في فنزويلا صباح السبت، لكن الانقطاعات الواسعة في التيار الكهربائي حالت دون ذلك. وأضاف: "شعرت بالغضب عندما عرفت أن الولايات المتحدة اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. أشعر أن بلادي تعود إلى أسوأ غرائزها كدولة إمبريالية".

وأشار المنظمون إلى أن تظاهرة نيويورك كانت واحدة من أكثر من 80 فعالية احتجاجية نظمت السبت في مدن أمريكية مختلفة، بدعوة من تحالف (ANSWER Coalition)، المعروف بمعارضته للحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية.

من جهتها، قالت الناشطة ناديا فايمان:"يجب أن نقف إلى جانب الحقيقة وما هو صحيح. علينا أن ندافع عن الحرية والمساواة." وشددت على أن"التدخل الأمريكي ليس من أجل مكافحة تهريب المخدرات أو نشر الديمقراطية، بل هو محاولة للاستيلاء على النفط والهيمنة على أمريكا اللاتينية."

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية والداخلية للعملية العسكرية التي أعلنتها واشنطن، والتي أدت إلى اعتقال مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا، في خطوة وصفها منتقدون بأنها "انقلاب عسكري مغلف" وانتهاك صارخ لمبادئ السيادة وعدم التدخل.