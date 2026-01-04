عاجل:
مسؤول في وزارة الإعلام الفنزويلية: ما حدث في وسط كراكاس كان بسبب تحليق طائرات مسيرة دون إذن
كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب

شاهد.. تظاهرات في نيويورك وعشرات المدن الأمريكية احتجاجا على التدخل العسكري في فنزويلا

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش
تجمّع متظاهرون، ظهر السبت، في ساحة تايمز سكوير بنيويورك، احتجاجا على التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزجته.

وهتف المحتجون بشعارات مثل "اخرجوا من فنزويلا!"، ورفعوا لافتات كتب عليها "اخرجوا من فنزويلا" و"لا نريد دماء من أجل النفط".

وقال مانولو دي لوس سانتوس،(36 عاما)، إنه حاول التواصل مع أصدقائه في فنزويلا صباح السبت، لكن الانقطاعات الواسعة في التيار الكهربائي حالت دون ذلك. وأضاف: "شعرت بالغضب عندما عرفت أن الولايات المتحدة اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. أشعر أن بلادي تعود إلى أسوأ غرائزها كدولة إمبريالية".

وأشار المنظمون إلى أن تظاهرة نيويورك كانت واحدة من أكثر من 80 فعالية احتجاجية نظمت السبت في مدن أمريكية مختلفة، بدعوة من تحالف (ANSWER Coalition)، المعروف بمعارضته للحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية.

من جهتها، قالت الناشطة ناديا فايمان:"يجب أن نقف إلى جانب الحقيقة وما هو صحيح. علينا أن ندافع عن الحرية والمساواة." وشددت على أن"التدخل الأمريكي ليس من أجل مكافحة تهريب المخدرات أو نشر الديمقراطية، بل هو محاولة للاستيلاء على النفط والهيمنة على أمريكا اللاتينية."

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية والداخلية للعملية العسكرية التي أعلنتها واشنطن، والتي أدت إلى اعتقال مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا، في خطوة وصفها منتقدون بأنها "انقلاب عسكري مغلف" وانتهاك صارخ لمبادئ السيادة وعدم التدخل.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تكليف نائبة الرئيس الفنزويلي بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا

تكليف نائبة الرئيس الفنزويلي بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

0% ...

آخرالاخبار

ترامب يهدد 4 دول جديدة بمصير فنزويلا +فيديو

النفط الفنزويلي يشعل أكبر تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية

شاهد.. تبرير مستفز لأمريكا في عدوانها على فنزويلا واختطاف رئيسها!

مسؤول في وزارة الإعلام الفنزويلية: ما حدث في وسط كراكاس كان بسبب تحليق طائرات مسيرة دون إذن

لقاء سوري اسرائيلي في باريس برعاية اميركية لاحياء المسار الامني

جيش الإحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث ميداني جنوبي قطاع غزة

كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها

إيران وكوبا تدینان العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف مادورو وزوجته

بالفيديو...إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية

مندوب فنزويلا في مجلس الأمن: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

الأكثر مشاهدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب