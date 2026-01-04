عاجل:
متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا في القدس احتجاجا على إلزامهم بالخدمة العسكرية
كوريا الشمالية: الضربات الأمريكية ضد فنزويلا أخطر أشكال التعدي على السيادة
وسائل إعلام يونانية: إغلاق المجال الجوي اليوناني ووقف حركة المطارات بعد عطل في أنظمة الاتصالات
التلفزيون اليمني الرسمي: قوات درع الوطن تدخل مدينة المكلا وتنتشر في شوارعها
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب
مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
وسائل إعلام إسرائيليّة: المخدرات مجرد ذريعة لترامب ليحاصر محور النفط والمعركة الحقيقية الدائرة خلف الكواليس هي معركة الطاقة
(رويترز): كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي
مسيرة حاشدة في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا احتجاجا على الضربات الأمريكية على فنزويلا

ما هو سر عجز الجیش الإسرائيلي عن تدمير شبكة الأنفاق في غزة بالكامل

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
ما هو سر عجز الجیش الإسرائيلي عن تدمير شبكة الأنفاق في غزة بالكامل
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عمليات تدمير الأنفاق في غزة طالت نحو نصف الشبكة فقط، وسط اعتراف رسمي بضخامة وتعقيد البنية التحتية التي أقامتها فصائل المقاومة على مدى سنوات.

ونقل موقع واللا العبري عن مسؤولين أمنيين في الكيان قولهم إن المنطقة الممتدة بين السياج الفاصل و”الخط الأصفر”، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، لا تزال خارج نطاق التقديرات المتعلقة بما جرى تدميره من أنفاق، ما يعكس فجوات كبيرة في صورة السيطرة الميدانية التي يسعى الجيش إلى ترسيخها.

وكان جيش الاحتلال قد قدّر في وقت سابق الطول الإجمالي لشبكة الأنفاق بنحو 400 كيلومتر، غير أن كبار المسؤولين العسكريين يرجّحون اليوم أن الطول الفعلي أكبر بكثير، ويتراوح بين 560 و720 كيلومترًا، وفقًا للتقديرات المحدّثة.

وفي محاولة لمواجهة هذا التحدي، أصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات عاجلة برفع وتيرة عمليات البحث عن الأنفاق وتسريعها، مؤكدًا، في محادثات مغلقة، ما وصفه بـ”موقف حازم” يهدف إلى تدمير كامل البنية التحتية التي أقامتها الفصائل المسلحة في غزة، بحسب ما أورده الموقع العبري.

وشملت هذه التعليمات تعزيز أعداد القوات العاملة في الميدان، وتوسيع استخدام الآليات الهندسية الثقيلة، وزيادة عدد الطواقم التي تعمل بنظام ورديات مكثفة على مدار الساعة. واستجابة لذلك، كثّفت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، خلال الأسبوعين الأخيرين، عمليات البحث عن الأنفاق، مع تنفيذ عمليات حفر متزامنة وبوتيرة مضاعفة داخل نطاقات جغرافية محدودة.

وتأتي هذه الجهود في سياق محاولة لفهم منظومة وُصفت بأنها شديدة التعقيد، بُنيت على مدار نحو عقدين من الزمن. وأوضح مسؤولون في جيش الاحتلال ومخابراته، بحسب المصدر ذاته، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أنشأتا شبكة أنفاق متعددة الاستخدامات، تضم في بعض المناطق ما يشبه “أوتوسترادات تحت الأرض”، استُخدمت لسنوات في تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وفي دلالة على حجم هذه المنظومة، نقل واللا عن مصادر قولها إن ضباطًا من القيادة المركزية في الجيش الأميركي، اطّلعوا على المعطيات الاستخبارية المتعلقة بالأنفاق، أبدوا “دهشتهم الكبيرة” من حجم الشبكة التي أُقيمت في غزة، وكذلك من نطاق النشاط الهندسي الذي ينفذه جيش الاحتلال في مسعاه لمواجهتها.

اليمن.. قوات المجلس الرئاسي تسيطر على محافظة حضرموت

السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي

رشيد والسوداني يثمنان إسناد الشهيد سليماني والدعم الإيراني للعراق

متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا في القدس احتجاجا على إلزامهم بالخدمة العسكرية

تقرير أمريكي: ماركو روبيو قد يقود فنزويلا بعد اختطاف مادورو

كوريا الشمالية: الضربات الأمريكية ضد فنزويلا أخطر أشكال التعدي على السيادة

وسائل إعلام يونانية: إغلاق المجال الجوي اليوناني ووقف حركة المطارات بعد عطل في أنظمة الاتصالات

هجوم على مصنع في اسكتلندا احتجاجًا على دعم الاحتلال الإسرائيلي

أكثر من نصف مليون شخص شاركوا في ذكرى استشهاد الفريق سليماني

تقنية جديدة تكشف أسرار الأمراض الرئوية