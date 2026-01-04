دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا بسبب فنزويلا

وأثارت الأحداث التي وقعت في كاراكاس أمس السبت، ردود فعل حادة وقلقا واسعا في جميع أنحاء العالم.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، وأن نيكولاس مادورو، رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وقد تم إلقاء القبض عليه مع زوجته سيليا فلوريس واقتيادهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت لاحق، أعلنت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مادورو وفلوريس قد وجهت إليهما تهم رسمية، وأنهما سيمثلان قريبا أمام المحكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

وقد كان رد فعل الدول المجاورة لفنزويلا ودول أخرى في أمريكا الجنوبية قويا بشكل خاص على الإجراءات الأمريكية. وإلى جانب الانتقادات الموجهة للسياسة الأمريكية، تتعالى الأصوات مطالبة بسحب حق استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة ومنع المنتخب الأمريكي من المشاركة. وإلا فإن المسؤولين والجماهير في معظم دول المنطقة يطالبون حكوماتهم بمقاطعة البطولة.

في غضون ساعات، حصدت حملة سحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة آلاف المؤيدين، مع دعوات مماثلة من دول في جميع القارات. ويتساءل الكثيرون عن سبب عدم إدانة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى للسياسة الأمريكية أو حرمان الرياضيين الأمريكيين من فرصة التنافس تحت راية الولايات المتحدة وعزف نشيدها الوطني.

ومن المقرر إقامة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن بين المدن الـ16 المستضيفة للبطولة، تقع 11 مدينة منها في الولايات المتحدة، حيث من المقرر إقامة 78 مباراة من أصل 104. من الواضح أنه من الصعب للغاية تغيير هيكل وترتيبات بطولة بهذا الحجم في أقل من ستة أشهر. ومع ذلك، فلا يمكن الحديث عن احتفال رياضي في ظل الوضع الراهن.