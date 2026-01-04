تعرف على 9 أطعمة تحمي رشاقتك!

ويأتي هذا التصنيف للأطعمة نتيجة تحليل علمي موسع أجرته منصة "Gravity Transformation" المتخصصة في أبحاث التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

إليكم تسعة أطعمة لن تسبب زيادة الوزن، مهما تناولت منها:

البيض

يتميز البيض بمحتوى بروتيني عال بشكل استثنائي، ما يجعله مشبعا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البروتين على تسريع عملية الأيض. وهذا يعني أن "كامل السعرات الحرارية من البيض لا يتم امتصاصها لأن جزءا كبيرا منها يحرق أثناء عملية الهضم"، كما يوضح خبراء فقدان الدهون.

سمك السلمون

يوصي الخبراء بتجنب السلمون المستزرع، لأنه يحتوي على دهون أكثر بكثير من نظيره البري. ويشير خبراء فقدان الدهون إلى أن السلمون البري ممتاز فعلا لإدارة الوزن لأنه "غني بالبروتين، مشبع جدا، ويحتوي على نصف الدهون الموجودة في السلمون المستزرع".

الصلصة

الصلصة هي عبارة عن تغميسة/صلصة باردة من أصل مكسيكي، تحضر بشكل أساسي من الطماطم الطازجة المفرومة، البصل، الفلفل، الكزبرة، والليمون الحامض (لايم)، مع إضافة توابل مثل الكمون والملح.

ووفقا لـ "هيلث لاين"، تبلغ الحصة النموذجية من الصلصة نحو ملعقتين كبيرتين وتحتوي في المتوسط على أقل من 10 سعرات حرارية. لذا يمكنك إضافتها بكميات كبيرة إلى أطباقك المفضلة دون القلق بشأن التحكم في الحصص. كما أن الفلفل الحار الذي يحتوي على مادة الكابسيسين، يمكن أن يزيد من قدرة جسمك على حرق الدهون، ما يساعد في فقدان الوزن.

المخللات

المخللات رائعة لتناولها بكميات كبيرة لأنها منخفضة الدهون والسعرات الحرارية بشكل طبيعي، ما يجعلها خيارا ذكيا لأي شخص يراقب مدخوله. كما أنها توفر كميات صغيرة ولكن قيمة من الفيتامينات والمعادن الأساسية. ومع ذلك، يحذر خبراء الصحة من أنها عالية الصوديوم.

وينصح خبراء الصحة: "إذا كنت شخصا لا يتناول الكثير من الأطعمة المصنعة أو الوجبات السريعة أو الأطعمة المشتراة من المتجر، أو إذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض الملح للغاية، فقد يكون تناول المخللات يوميا مقبولا".

صدر الدجاج

الدجاج مصدر أساسي للبروتين الخالي من الدهون، حيث يقدم محتوى بروتينيا عال لكل حصة مع بقائه منخفض الدهون، ما يجعله ركيزة في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية. وفقا لـ "هيلث لاين": "تقدم حصة 100 غرام من صدر الدجاج 165 سعرة حرارية، و31 غراما من البروتين، و3.6 غرام من الدهون. وهذا يعني أن نحو 80% من السعرات الحرارية في صدر الدجاج تأتي من البروتين، و20% تأتي من الدهون".

البطيخ

بحسب "هيلث لاين": "يتكون البطيخ في الغالب من الماء (91%) والكربوهيدرات (7.6%). فهو لا يوفر بروتينا أو دهونا وهو منخفض جدا في السعرات الحرارية". ووفقا للخبراء، 100 غرام من البطيخ تعادل فقط 30 سعرة حرارية.

الفطر

يدخل الفطر في قائمة الأطعمة التي يمكنك تناولها دون زيادة الوزن. ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد سعراته الحرارية، بينما هو غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

الفلفل الرومي

تماما مثل الفطر، الفلفل الرومي منخفض السعرات الحرارية ولكنه مليء بالعناصر الغذائية التي تدعم عملية الأيض وجهاز المناعة. وبحسب خبراء التغذية، تحتوي حبة فلفل رومي متوسطة الحجم، نحو 120 غراما، على 30 إلى 40 سعرة حرارية فقط.

ويقول الخبراء: "الفلفل الرومي، بفضل محتواه من الألياف والماء، يساعد في تعزيز الشبع - الشعور بالامتلاء بعد الأكل. فهو يزيد من حجم الوجبات دون زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير، ما يجعله مثاليا للأطباق كبيرة الحجم ومنخفضة السعرات".

الفشار

الفشار هو وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية بشكل مدهش. ولا يوفر الفشار الألياف فحسب، بل يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تدعم الدورة الدموية وتساعد على الهضم. ومع ذلك، تحذر جمعية القلب الأمريكية: "الفشار في السينما يختلف تماما عن الفشار المصنوع في المنزل، حيث يمكن أن يحتوي وعاء فشار السينما على ما يصل إلى 1090 سعرة حرارية و2650 مغ من الصوديوم". وأضافت: "عندما يحضر بالهواء ويتبل بخفة، يكون الفشار وجبة خفيفة صحية بكفاءة".