انتقادات داخلية لترامب بعد اختطاف مادورو.. خطوة غير قانونية تهدد الأمن

وفي هذا السياق كتبت هاريس على المنصة الاجتماعية "إكس": "لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. حروب من أجل تغيير النظام أو النفط، التي تُقدم على أنها قوة، لكنها تتحول إلى فوضى، ويدفع العائلات الأمريكية ثمن ذلك".

وأضافت هاريس أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فنزويلا لا تجعل أمريكا أكثر أمانًا أو قوة.

وأكدت قائلة: "هذه الخطوة كانت غير قانونية وغير حكيمة. الشعب الأمريكي لا يريد ذلك، وقد تعب من الأكاذيب... الأمر يتعلق بالنفط ورغبة دونالد ترامب في لعب دور الديكتاتور الإقليمي".

ولاحظت هاريس أن ترامب يعرض القوات الأمريكية للخطر، وينفق مليارات الدولارات، ويزعزع استقرار منطقة البحر الكاريبي، ولا يقدم أي مبررات قانونية، أو خطة للخروج، أو أي فوائد محلية.

عمدة نيويورك: الهجوم على فنزويلا انتهاك للقانون الدولي

من جانبه انتقد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني اليوم الاحد العملية الأمريكية على فنزويلا، التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وقال ممداني "إن الهجوم الأمريكي على فنزويلا ينتهك القانون".