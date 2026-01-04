عاجل:
جامعة بيرزيت: 41 إصابة منها 9 بالرصاص الحي من جراء اقتحام قوات الاحتلال الجامعة
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف

إيران تحذر من تصعيد أمريكي: الرد سيكون أقسى

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش
إيران تحذر من تصعيد أمريكي: الرد سيكون أقسى
حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، من أن إيران ليست دولة يمكن لترامب تهديدها، مشيرا الى أن أي محاولة تكرار أخطائه السابقة ضد طهران ستُقابل برد أشد وطأة وسيتم استهداف جميع المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال علاء الدين بروجردي لوكالة ارنا، ان الجميع يعلم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها يخوضون حربا اقتصادية شرسة، وأن الامريكان يستخدمون كل نفوذهم لممارسة ضغوط اقتصادية وإلحاق الضرر بإيران.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الامريكي ترامب التدخلية الأخيرة،والتي دعا فيها الى دعم المعارضين في إيران، قال بروجري: ان هذه التصريحات تُعد خطأ حسابيا يعكس جهل ترامب وغبائه، مؤكدا أن واشنطن لم تفهم بعد طبيعة الجمهورية الإسلامية، التي أثبتت مرارا قدرتها على الردّ الحاسم على الاستفزازات، من إسقاط طائرات مسيرة أمريكية الى استهداف قواعدها العسكرية بصواريخ دقيقة.

وأضاف بروجردي: "لذلك، فإن إيران ليست دولة يستطيع ترامب تهديدها، وهذا يُظهر مرة أخرى حماقة أمريكا. يجب أن يعلم ترامب أنه إذا أراد تكرار أخطائه ومخالفاته السابقة، فإن ضرباتنا ستكون أشد وطأة وسنستهدف جميع مصالح أمريكا في المنطقة".

واكمل قائلا: "هذا حقنا الذي لا جدل فيه، ويجب على ترامب أن يعرف مع أي دولة يتعامل وأن يتجنب استخدام لغة لا تتناسب مع كرامة ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار الى أن الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها بعض المدن الإيرانية مؤخرا ناجمة عن أزمات اقتصادية مفهومة، وقد سمعتها الدولة وبدأت باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها، مؤكدا تمايز الاحتجاج المشروع عن ممارسات الشغب والتخريب التي يقوم بها عملاء الخارج، وهو ما أدانه قائد الثورة الاسلامية بوضوح في تصريحاته يوم امس السبت.

وشدّد بروجردي على أن مواقف كبار مسؤولي الدولة خلال اليومين الماضيين تُظهر عزما قاطعا وقوة استراتيجية في مواجهة التهديدات الأمريكية، مطالبا في الوقت نفسه بتحفيز القطاع الخاص ودعم المنتجين والنخب الاقتصادية، باعتبارهم جنود الجبهة الأولى في الحرب الاقتصادية ضد امريكا.

وختم بالقول: إن أولوية البلاد اليوم هي تقوية الجبهة الاقتصادية، وستُترجم التحديات الحالية الى مرحلة ازدهار بعد فشل مؤامرات الأعداء.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

فلوريدا تهدد طهران وايران ترد بحزم وقوة

فلوريدا تهدد طهران وايران ترد بحزم وقوة

0% ...

آخرالاخبار

نجل مادورو يدعو الى تضامن دولي من أجل عودة الرئيس المخطوف

جامعة بيرزيت: 41 إصابة منها 9 بالرصاص الحي من جراء اقتحام قوات الاحتلال الجامعة

مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب

الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين

اكتشاف مذهل... الخلايا البشرية قد تولد الكهرباء ذاتيا

الكشف عن تورط الموساد في الاعتراف بأرض الصومال

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد

الأمم المتحدة تحذر: السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

سِجيل.. الصاروخ الذي لفت أنظار العالم

مجلس الدفاع الإيراني: أي سلوك عدائي سيُقابل برد حاسم ومتناسب

الأكثر مشاهدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب