إيران تحذر من تصعيد أمريكي: الرد سيكون أقسى

وقال علاء الدين بروجردي لوكالة ارنا، ان الجميع يعلم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها يخوضون حربا اقتصادية شرسة، وأن الامريكان يستخدمون كل نفوذهم لممارسة ضغوط اقتصادية وإلحاق الضرر بإيران.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الامريكي ترامب التدخلية الأخيرة،والتي دعا فيها الى دعم المعارضين في إيران، قال بروجري: ان هذه التصريحات تُعد خطأ حسابيا يعكس جهل ترامب وغبائه، مؤكدا أن واشنطن لم تفهم بعد طبيعة الجمهورية الإسلامية، التي أثبتت مرارا قدرتها على الردّ الحاسم على الاستفزازات، من إسقاط طائرات مسيرة أمريكية الى استهداف قواعدها العسكرية بصواريخ دقيقة.

وأضاف بروجردي: "لذلك، فإن إيران ليست دولة يستطيع ترامب تهديدها، وهذا يُظهر مرة أخرى حماقة أمريكا. يجب أن يعلم ترامب أنه إذا أراد تكرار أخطائه ومخالفاته السابقة، فإن ضرباتنا ستكون أشد وطأة وسنستهدف جميع مصالح أمريكا في المنطقة".

واكمل قائلا: "هذا حقنا الذي لا جدل فيه، ويجب على ترامب أن يعرف مع أي دولة يتعامل وأن يتجنب استخدام لغة لا تتناسب مع كرامة ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار الى أن الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها بعض المدن الإيرانية مؤخرا ناجمة عن أزمات اقتصادية مفهومة، وقد سمعتها الدولة وبدأت باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها، مؤكدا تمايز الاحتجاج المشروع عن ممارسات الشغب والتخريب التي يقوم بها عملاء الخارج، وهو ما أدانه قائد الثورة الاسلامية بوضوح في تصريحاته يوم امس السبت.

وشدّد بروجردي على أن مواقف كبار مسؤولي الدولة خلال اليومين الماضيين تُظهر عزما قاطعا وقوة استراتيجية في مواجهة التهديدات الأمريكية، مطالبا في الوقت نفسه بتحفيز القطاع الخاص ودعم المنتجين والنخب الاقتصادية، باعتبارهم جنود الجبهة الأولى في الحرب الاقتصادية ضد امريكا.

وختم بالقول: إن أولوية البلاد اليوم هي تقوية الجبهة الاقتصادية، وستُترجم التحديات الحالية الى مرحلة ازدهار بعد فشل مؤامرات الأعداء.