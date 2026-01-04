موجة احتجاجات دولية ضد اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو

بينما اعتبر الرئيس الكوبي الهجوم الأميركي خطرا على الإنسانية جمعاء ابدت الامم المتحدة قلق ازاء التصعيد في كراكاس فيما طالبت الصين واشنطن بالافراج فورا عن مادورو وزوجته وضمان سلامتهما والعمل على حل الازمة عبر الحوار والتفاوض.

ابرز الاحتجاجات جاءت من قلب امريكا حيث نظم آلاف الأمريكيين مسيرات حاشدة رفضا للهجوم في أكثر من 65 مدينة من بينها واشنطن امام البيت الابيض وكذلك نيوريوك اذ وصف عمدتها زهران ممداني خطف مادورو بأنه عمل حربي وانتهاك للقوانين. وفي لوس انجليس انضم عدد من النواب الديمقراطيين، إلى المتظاهرين واصفين الهجوم بالخطير وغير القانوني.

وامتدت موجة الاحتجاجات لتصل الى شوارع دول أخرى مثل المانيا وفرنسا واليونان وايطاليا وبريطانيا والسويد واسبانيا.