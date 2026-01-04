عاجل:
متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا في القدس احتجاجا على إلزامهم بالخدمة العسكرية
كوريا الشمالية: الضربات الأمريكية ضد فنزويلا أخطر أشكال التعدي على السيادة
وسائل إعلام يونانية: إغلاق المجال الجوي اليوناني ووقف حركة المطارات بعد عطل في أنظمة الاتصالات
التلفزيون اليمني الرسمي: قوات درع الوطن تدخل مدينة المكلا وتنتشر في شوارعها
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب
مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
وسائل إعلام إسرائيليّة: المخدرات مجرد ذريعة لترامب ليحاصر محور النفط والمعركة الحقيقية الدائرة خلف الكواليس هي معركة الطاقة
(رويترز): كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي
مسيرة حاشدة في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا احتجاجا على الضربات الأمريكية على فنزويلا

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
١٠:١٥ بتوقيت غرينتش
مخطط إسرائيلي لإعادة رسم خريطة الضفة الغربية تحت غطاء الحرب
تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاستيطان الصهيوني، بالتوازي مع توسيع الانتشار العسكري لجيش الاحتلال، في ظل الحرب، بذريعة تأمين المستوطنات.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أُقيمت عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، معظمها بمصادقة حكومية. كما صادقت الحكومة الإسرائيلية، خلال الحرب على غزة، على إقامة 21 مستوطنة جديدة، بينها مستوطنة “سانور” شمالي الضفة، التي كانت قد أُخليت عام 2005، إلى جانب 19 مستوطنة لا تزال في مراحل التخطيط.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي بدأ أعمالًا ميدانية في شمال غرب الضفة، شملت شق طرق جديدة وإقامة مواقع عسكرية، في إطار التحضيرات لإعادة بناء مستوطنات أُخليت ضمن خطة “فك الارتباط”. وأوضحت أن قوات الاحتلال تشق طريقًا التفافيًا حول قرية سيلة الظهر شمال جنين لإقامة موقع عسكري يهدف إلى تأمين مستوطنة “سانور”، مع استعدادات مشابهة تشمل مستوطنات “حومش”، وربما “كديم” و“غنيم”.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤدي إعادة إحياء هذه المستوطنات، بالتوازي مع تسارع إقامة بؤر استيطانية جديدة، إلى تغيير واسع في الواقع الجغرافي والأمني في شمال غرب الضفة الغربية بحلول عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن مناطق واسعة شمالي الضفة كانت مغلقة أمام الإسرائيليين لسنوات، ولم يتبقَّ فيها سوى عدد محدود من المستوطنات المعزولة، مثل “مافو دوتان” و“ريحان”، التي كانت تعاني من صعوبة الوصول وفصلها عن عمق الضفة.

وفي السياق ذاته، ربطت الصحيفة هذه التحركات بما وصفته بـ“ثورة استيطانية هادئة”، في ظل تعاظم دور وزير المالية والمسؤول عن ملف الاستيطان في وزارة الحرب، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إدارة شؤون الضفة الغربية.

وعلى الصعيد العسكري، يعزّز جيش الاحتلال قدراته الاستخبارية والتكنولوجية في شمال الضفة، من خلال إقامة أبراج مراقبة واستخدام رادارات ووسائل اتصال متطورة، إلى جانب تغييرات في أنماط الانتشار. وتشير التقديرات إلى نية الجيش إضافة كتيبة جديدة، علمًا بأن عدد الكتائب العاملة حاليًا في الضفة يبلغ 23 كتيبة.

السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي

رشيد والسوداني يثمنان إسناد الشهيد سليماني والدعم الإيراني للعراق

تقرير أمريكي: ماركو روبيو قد يقود فنزويلا بعد اختطاف مادورو

هجوم على مصنع في اسكتلندا احتجاجًا على دعم الاحتلال الإسرائيلي

أكثر من نصف مليون شخص شاركوا في ذكرى استشهاد الفريق سليماني

تقنية جديدة تكشف أسرار الأمراض الرئوية